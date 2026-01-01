陸實施蟒蛇戰術　黃征輝：兩岸快到攤牌時刻

台海軍退役上校黃征輝。（中評社 資料照） 中評社台中1月2日電（記者 方敬為）解放軍“正義使命－2025”圍台軍演，首度實彈演訓，落彈區進入台灣本島外海24浬，創新近距離紀錄，台海軍退役上校、前艦長黃征輝接受中評社訪問表示，解放軍這波行動驗證其蟒蛇戰術的成果，一次次迫近台灣本島。他並認為，這次軍演強度前所未見，稍有不慎就會擦槍走火，兩岸快到了攤牌的時刻。



黃征輝，台海軍軍官學校船舶機械學系1980年畢業，波士頓大學系統工程研究所軟體工程碩士。曾經擔任槍砲官、反潛官、兵器長、海軍總部參謀、成功級巡防艦“張騫”號艦長等職，以上校職位退役。退役後投身寫作，出版數部小說著作，筆名黃河。



“正義使命－2025”環台軍演去年12月30日展開實彈演訓，解放軍東部戰區公告在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其公告演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，同時限航台灣周邊7空域。



台軍方對外發布訊息指出，解放軍總共發射兩波次多管火箭，一共發射共27枚，波落彈區散布台灣本島24浬周邊，此次飛彈落點是歷來最接近台灣的一次。軍方授權第一線官兵針對解放軍各項可能活動，依“經常戰備突發狀況處置規定”採取必要措施。



針對此次環台軍演，黃征輝表示，自2022年針對佩洛西訪台的一系列軍演開始，大陸對台採取的“蟒蛇戰術”已顯現具體成效，且勒緊的程度與日俱增。從戰略部署觀察，解放軍對於台海周邊海空域的掌控已具備高度自信，這不僅反映在“正義使命－2025”的操演區域大幅向台灣本島壓縮，甚至有部分實彈射擊區已劃入12浬“領海”範圍內，落彈點逼近24浬鄰接區，這種步步進逼的態勢，佐以高密度的機艦環繞，已令台灣海空防衛體系面臨巨大的飽和壓力。



他指出，相較於解放軍的主動壓迫，台灣軍方的應對顯得左支右絀且極為被動，往往僅能針對單一偵獲目標進行監控，缺乏事前預警與整體反制的主動權；若考量兩岸海軍艦艇數量與噸位上的懸殊差距，一旦解放軍發動飽和式的機艦海戰術，台灣現有的防衛能量恐怕難以有效因應。

