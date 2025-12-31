金門小三通往返人數逾184萬　台籍七成三

金門水頭碼頭。（中評社 資料照） 中評社台北12月31日電／金門縣政府今天公布2025年金廈泉小三通航線累計往返人數，已突破184萬人次，較2024年同期明顯成長，相較2019全年往返196萬人次，已重返疫情前高峰的九成以上水準。縣府表示，小三通航線在各方積極爭取推動下，自2023年1月7日恢復通航，並逐步爭取推動航班增班、旅遊政策放寬，迄今已近3年，一千多個日子，仍呈現穩定成長趨勢。



根據金門縣府統計，目前金廈泉小三通航線每日維持28班次運作，其中往返廈門24班、泉州4班，日均通關量約5-6000人次。2025年小三通航線入出境約184萬餘人，其中台籍旅客約佔73.76%，而大陸港澳籍旅客，則佔近24.88%，至於外籍旅客僅佔1.36%。其中持旅遊簽前來金門的大陸旅客人次，2025年全年約達19萬餘人，若自2024年9月27日恢復大陸福建居民來金旅遊起計算，約有23萬6千餘人，其中團客約僅4.33%，而自由行則佔95.67%。



另縣府委託研究也顯示，2025年金門旅遊市場的旅客結構與旅遊方式，已從疫情前的團客主導模式，轉型邁向以深度旅遊與自主規劃為主的自由行市場。研究報告亦顯示，來金旅客對在地景觀、閩南聚落、文化導覽及體驗在地生活型行程的興趣明顯提升，而這也是這一年來縣府觀光處積極推動“文化＋觀光”、“體驗＋觀光”等複合式旅程之結果導向所致。



縣府指出，旅運量的逐步攀升，不僅為地方觀光注入實質動能，也讓金門作為兩岸交流前線與樞紐的角色再次展現。小三通是一座連結民間互動的橋樑，旅客流量的增加代表跨境社會信任正在恢復，並為金門長期的經濟與文化發展帶來穩定支撐。



縣府強調，未來將在既有的基礎上，全力推動兩岸小三通，能在疫情後更加健康有序的與大陸交流與往來。金門作為兩岸最穩定的民間交流節點，其重要性不僅回到過去，而是正邁向更高層次的跨境交流合作。