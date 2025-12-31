綠通過三縣市長提名　基隆童子瑋是賴姪子

民進黨中執會提名綠委劉建國參選雲林縣長、綠委陳素月參選彰化縣長，基隆市議長童子瑋參戰基隆市長。（照片：民進黨臉書） 中評社台北12月31日電(記者 莊亦軒)民進黨31日中執會通過三位縣市長提名人選，分別為基隆市長參選人童子瑋、彰化縣長參選人陳素月，以及雲林縣長參選人劉建國。民進黨主席賴清德表示，三人長期深耕地方公共事務，從議會問政到基層服務，累積扎實政績，獲得地方民眾高度肯定，是民進黨在各地推出的優秀人才。



童子瑋的爺爺是基隆慶安宮主委童永，童永是賴清德的舅舅，在親屬關係上，童子瑋要叫賴清德的表叔，是賴的姪子。



彰化縣長提名幾經波折，候選人之一的彰化市前市長邱建富質疑民調結果，還揚言“不排除脫黨參選”。不過，他26日在臉書改口表示，相信民調結果，要團結向前。不過，黨內是否彌平類初選裂痕，仍待觀察。



賴清德指出，童子瑋因對土地的深厚情感投入政治，歷任市議員與議長，推動老舊自來水管線改善，並將獅球嶺打造為現代化夜景平台，為基隆帶來具體改變；陳素月從兩屆縣議員起步，連續擔任四屆“立委”，長期為彰化爭取重大建設，成功推動員林升格，並協助傳統產業轉型升級，為地方發展注入新動能；劉建國則長年深耕雲林，無論是醫療建設、高齡醫學研究中心，或濁水溪整治與農業相關法案，皆展現對地方的長期承諾與關懷。



童子瑋表示，自己在基隆出生、成長，記憶中的基隆曾是全台最繁華的城市。大學畢業返鄉後，看見城市逐漸沒落，促使他投入公共事務。他指出，十年前林右昌市長上任後，基隆逐步翻轉，重新被看見，未來希望延續市政改革成果，找回基隆最美的樣貌，讓市民再次對城市產生信心。



陳素月則感謝鄉親長期以來的支持與栽培，也肯定初選期間各方理性提出願景，為選戰奠定良好基礎。她表示，自己始終透過解決地方問題實踐民主價值，未來將持續推動產業升級與縣政建設，面對人口流失與高齡化挑戰，將加快建設腳步，為縣民創造更好的生活環境，重現彰化榮光。



劉建國表示，感謝賴清德與黨中央的徵召，將再次為雲林全力打拚，正面回應人口老化、流失與醫療資源不足等問題。他指出，未來將以高齡醫學研究中心與台大雲林分院為核心，提升醫療量能，同時推動農業結合生技，發展中醫藥產業，提升農業附加價值，吸引年輕人返鄉，共同打造嶄新的幸福雲林。

