宋立彬：軍演怕擦槍走火　漁民怕乾脆不出海

國民黨籍高雄市議員宋立彬。（中評社 資料照） 中評社高雄1月1日電（記者 蔣繼平）大陸軍演落幕。中國國民黨籍高雄市議員宋立彬向中評社表示，外界關注漁民損失多少，其實漁民擔憂的是兩岸關係差，軍演越來越多，不小心就擦槍走火，這種恐懼才是最大的壓力。他呼籲，兩岸必須共存、互融、和平，民進黨政府要去面對。



宋立彬，高雄人，樹德科技大學經營管理研究所碩士。現任國民黨高雄市議員，選區在永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區，2018年當選並連任至今。



大陸29日啟動“正義使命－2025”大規模聯合軍演，共射擊27枚火箭彈，落彈區分別落在台24浬線內及周邊，是落點最接近台灣的一次軍演。



宋立彬表示，每一次的軍演都會公布演習範圍，相關單位都會警示漁船不要靠近，呼籲漁船不要出海捕魚。但是目前台海情勢比較緊張，漁民除了怕出海跑錯地方會有意外，會造成很多不必要的擔憂，為了減少風險所以乾脆不出海。



宋立彬表示，外界雖然關注實際不出海捕魚導致的損失，但漁民真正擔心的，不是軍演期間是一天或幾天，或者頻率是半年或幾個月一次，而是更加擔心目前兩岸關係不好若沒有去解決、去溝通，未來軍演會變成常態性。



宋立彬表示，而且不只是大陸軍演，台灣也可能會辦演習，如果沒有改善兩岸目前的狀況，繼續惡化下去，演習的次數越來越多，都有可能一不小心就擦槍走火，甚至發生意外事故也會越來越多，都會造成漁民或一般民眾的恐懼。



宋立彬表示，所以還是要回歸到問題的根本，兩岸必須要交流、必須要了解、必須要共存，彼此共榮共存。但是就算持續交流，只要民進黨政府不轉彎，賴清德持續堅持自己的路線，那當然大陸也有其堅持，僵局就難解。

