台北跨年全面戒備　蔣萬安實地檢視維安

台北市長蔣萬安現場演示安檢過程。(照片:台北市政府提供) 中評社台北12月31日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍台北市長蔣萬安31日下午在跨年活動登場前，前往市府前舞台周邊實地視察維安與整備狀況。他表示，保障市民安全是市府最重要的責任，透過現場逐一檢視，確保各項安全措施在活動開始前全面就緒，讓市民安心迎接新年。



蔣萬安指出，本次跨年晚會共啟動13項維安作為，包括偵爆犬巡檢、身分查驗、無人機偵控、科技偵搜、車阻設置以及特勤警力進駐等，同時整合警察、消防與民力，共計動員3,014人投入現場執勤，針對市府周邊及台北101一帶進行重點部署，全面提升安全防護層級。



蔣萬安進一步說明，市府已事前盤點爆裂物威脅、隨機攻擊及人潮踩踏等潛在風險，並完成多次演練與沙盤推演；活動現場周邊也設置8處緊急醫護站，一旦發生突發狀況，可立即啟動醫療應變機制。蔣萬安強調，活動期間各單位必須保持高度警戒、堅守崗位，確保跨年活動安全順利進行。



視察過程中，蔣萬安聽取台北市警察局信義分局長李憲蒼就沿線維安部署與設備配置的說明，並與警方一同進行安檢作業，配合偵爆犬完成舞台安全檢查；衛生局則向市長報告醫護站點配置情形，環保局說明流動廁所與清潔維運規劃，確保活動期間環境整潔、動線順暢。