吳斯懷：陸軍演已是攻台實戰　美來不及準備

前陸軍中將、中國國民黨籍前“立委”吳斯懷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月2日電（記者 鄭羿菲）大陸解放軍12月29日突啟動“正義使命2025”對台軍演，前陸軍中將、中國國民黨籍前“立委”吳斯懷接受中評社訪問表示，前三次環台軍演是在三軍聯合操演中找出指管通情的問題，而此次幾乎已是攻台作戰模式，且大陸發射兩波PCH191火箭彈，落彈點在基隆與台南外海，代表封鎖台灣海峽的能力，大陸展現實戰能力，且經得起美日台檢驗。



吳斯懷說，他大膽推測大陸應是在日本首相高市早苗11月7日表達“台灣有事”言論後，開始規劃軍演，並在適當時機端出來，從宣布到執行不到24個小時，除了代表大陸保密到家的能力外，也代表大陸各軍種說動就動，美國航母來不及準備。



吳斯懷為陸軍中將退役，曾任陸軍副司令、陸軍六軍團指揮官，並於2020年至2024年擔任國民黨不分區“立委”。



吳斯懷接受中評社訪問表示，從軍事的角度來看近年解放軍4次對台軍演，2022年時任美國眾議院議長佩洛西訪台的環台軍演、2024年“聯合利劍—A”與“聯合利劍—B”，可以說是在三軍聯合操演中找出指管通情的問題，而此次“正義使命2025”幾乎已是攻台作戰模式。



吳斯懷說，佩洛西來台時，中美過程中充滿折衝，即便美國試圖緩和，但大陸這麼多年來的第一次全面性圍台，是要告訴美國“你惹到我，我就給你難看”，三個面向的訊息是，告訴美國航母艦隊即便最快10天到20天能來，但這段時間足夠結束；告訴日本、韓國你不要動，你也沒條件動；告訴台灣，大陸說動就動，台灣只能被動應戰。



吳斯懷指出，前三次的軍演，大陸是真正在操作三軍聯合作戰，包括火箭軍、太空等，系統整合是作戰中最困難的，美軍可以做得到，美國的軍事科技整合能力很強，而大陸解放軍藉著從2022年來的三次軍演，是在協調不同兵種之間的聯動，包括空軍異地異時起飛，同一時間到某個空域、軍艦從不同港口出發，不同航速、不同艦種幾乎在同一時間到某海域，彼此還要構成通聯，形成有效的整體戰力等。大陸在三次軍演中測試、整合，並找到指管通情問題精進。



吳斯懷認為，這次的“正義使命2025”，不同的是參與的兵力幾乎就是一個攻台作戰的模式，尤其在10個小時內公布一連串的戰術標的，且大陸從福建發射兩波的PCH191火箭彈，落彈點在基隆東北方約70浬、台南西方約50浬，一南一北代表封鎖台灣海峽的2個出入口，而PCH191射程遠達500公里已涵蓋台灣本島，這是大陸在展示實戰能力，且經得起美國、日本、台灣的檢驗。

