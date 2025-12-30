帥化民：台灣打不了城鎮戰　後果會非常慘

陸軍中將退役的前藍委帥化民接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月1日電（記者 張嘉文）針對賴清德政府提出高達1.25兆元的防務特別追加預算，以及這幾天大陸圍台軍演，兩岸情勢升高的戰爭氛圍，陸軍中將退役的前中國國民黨“立委”帥化民接受中評社訪問時表示，台灣在戰略、武器採購與兵員素質上都存在嚴重問題，若真走向城鎮作戰，只會導致“玉石俱焚”，犧牲大量台灣老百姓，後果難以承受。



帥化民為陸軍中將退役，曾任兩屆“立委”。畢業於陸軍官校36期、美國陸軍戰爭學院67年班，曾任“國防管理學院”院長。



帥化民向中評社表示，他長期公開批判美國賣給台灣的軍售“都是垃圾貨”，這並不是反對軍購或者是備戰，而是因為真正懂軍事、也瞭解內部運作的人，不會作這些採購。



帥化民說，他當過聯勤單位的主管，很清楚，台灣是有兵工廠的，造槍、造子彈早就自動化，以前的政策是買炮造彈，因為彈藥才是最大消耗量。他回憶，台灣過去甚至能在美國打伊拉克戰爭時，賣給美國上億發子彈，還賺了不少錢。



所以他質疑，現在軍方的採購卻出現由裝潢公司向國外採購子彈，連炸藥原料都要花錢買進來，台灣本來就有至少三家炸藥工廠，現在是兵工廠閒著沒事做，跑去對外採購，這中間不是有人要上下其手，是什麼？這樣的軍購模式，完全不能讓人接受。



談到對外軍購內容，帥化民指出，美國與日本若真心要協助台灣防衛，方向根本不是現在這樣，美國如果真要把台灣變成豪豬，F－35V、戰術飛彈、戰斧飛彈都要交貨給台灣，那才有效。另外，台灣自製的“海鯤號”潛艦花了500多億元，但這筆錢大可向日本買兩到三艘的成熟潛艦，這中間的效益完全不同。



帥化民也對現有軍購項目批評，包括反無人機能力不足、仍大量採購坦克車等都是錯誤方向，他說，俄烏戰場上，俄羅斯損失上萬輛坦克，一個成本非常低的無人機就能把9千多萬的坦克炸掉，可以看出坦克在未來戰場上已經沒有什麼用處。



他直言，德國豹式與美國M1A2這些號稱世界最頂尖的坦克，在俄烏戰場上都被打得一塌糊塗，所以台灣再買這些坦克，真的開戰，只是會被當靶子而已。

