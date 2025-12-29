席代麟：蔣萬安雙城論壇談話展現格局與高度

銘傳大學公共事務與行政管理學系專任副教授席代麟。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月1日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍台北市長蔣萬安去年12月28日出席在上海市舉辦的雙城論壇，備受外界關注。銘傳大學公共事務與行政管理學系專任副教授席代麟接受中評社訪問表示，蔣萬安在雙城論壇的談話令人相當驚艷，充分展現對兩岸該有的格局與高度，他相信蔣未來在兩岸之間必能扮演重要角色。



席代麟，政治大學政治學博士，曾任銘傳公共事務學系主任，台北市政府研考會委員，現任銘傳大學公共事務學系專任副教授。



席代麟強調，蔣萬安這次雖然是當天來回快閃雙城，但蔣在致詞談話時不論是內容或所展現的台風與應對方式，都令人感到相當驚艷，充分展現自己對兩岸該有的格局與高度，未來蔣在兩岸之間必能扮演重要角色，蔣的政治路也必將後勁十足。



他說，蔣萬安在雙城論壇致詞時提到包括兩岸“接觸”比“牴觸”好，“對話”比“對抗”好，“了解”比“誤解”好，“互動”比“衝突”好，雙城好，兩岸好，期盼“在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮”，這些話都跟蔣過去的表現有很大的不同。



席代麟指出，蔣萬安過去不管是在“立法委員”或台北市長任內，講話都相當謹慎小心，表現在藍軍各縣市首長當中，頂多只能算是中規中矩，甚至有時候還會讓人有種太過溫溫吞吞與唯唯諾諾的感覺，但蔣這次在雙城論壇的整體表現，不論是格局或高度都已有很顯著的提升。



席代麟提到，蔣萬安身為蔣家後代，在兩岸之間本來就代表一定程度的意義，這原本是蔣的優勢，也是包袱，但過去大家比較常看到的是他身為蔣家後代的包袱，反而比較沒有讓人看到他身為蔣家後代的優勢，但這次蔣顯然是有備而來，自信展現自己在兩岸交流之間的優勢。



他分析，蔣萬安在2026地方選舉勢必會爭取台北市長連任，而2028大選應該還不至於那麼快就會有蔣的位置，但在2028之後，蔣應該會有進一步的動作，未來蔣在藍軍當中會是一顆最閃耀的明日之星。



席代麟認為，蔣萬安如果可以繼續抓住台灣民意的脈動，並同時保留與堅持國民黨長期以來的核心理念與價值，他相信蔣萬安未來會是台灣相當可以期待的領導人選之一。