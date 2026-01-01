放眼大位？盧秀燕宣示守護和平與安全

台中市長盧秀燕出席元旦升旗典禮。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月1日電（記者 方敬為）可能角逐2028大選的中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天主持卸任前最後一次元旦升旗典禮，致詞時有別以往，特別提到近期台灣內外形勢動盪，強調唯有和平和安全，台灣才會富強，人民才會幸福，並誓言，她與團隊存在的意義就是要撐起一把傘，保護市民，強力守護和平與安全。



台中市政府1日上午舉辦2026年元旦升旗典禮，盧秀燕率市府局處首長一同到市府廣場前列席升旗，藍營表態爭取參選明年台中市長的“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔也到場爭取曝光。



盧秀燕致詞表示，今年是她擔任市長的第8年，也是以市長身份主持元旦升旗典禮的最後一次，明年的此時就是由新任市長主持典禮，她答應過市民，即使下一刻就是她市長任期的最後一秒鐘，都會全力以赴，絕不懈怠，我一定會好好的執政，建設台中，照顧好市民。



盧秀燕進一步說，即使今年是她在台中市執政的最後一年，仍然有許多新計劃、新的建設持續推動並且開花結果。她宣布，今年起台中市要加強生育津貼，推出“愛胎萬”計劃，台中市民未來生1、2胎可以獲得新台幣2萬元津貼，生第3胎可以獲得3萬元、第4胎給4萬元依此類推，“生越多領越多”，希望大家在台中踴躍生育。她並笑稱，要不是太忙也有點年紀，“要不然真想愛台灣再拚一次！”



盧秀燕並提到，近期內外形勢動盪紛擾不斷，許多民眾心裡感到不安，大家都擔心難以維持這份得來不易的安居樂業和幸福，她要強調，唯有和平和安全，台灣才會富強，人民才會幸福。所以她與團隊誓言，我們存在的意義就是要撐起一把傘，好好保護市民，讓台中市不會因為任何的風雨而動搖。



盧秀燕宣示，無論外在的環境如何紛擾、變化，她和市府團隊都會帶領台中努力前進，強力守護和平和安全。最後新誠心祝福國泰民安、風調雨順、台中繁榮、市民幸福。