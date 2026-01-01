潘兆民：賴清德持續激化對立　有雙重盤算

東海大學通識中心教授潘兆民。（中評社 資料照） 中評社台中1月2日電（記者 方敬為）針對賴清德元旦談話，東海大學通識中心教授潘兆民接受中評社訪問表示，即使解放軍高強度的環台軍演剛結束，賴的談話內容絲毫沒有收斂，仍繼續對立路線，無論是兩岸或者內部政治皆然，賴清德明白大環境對民進黨不利，只能透過製造極端，保住基本教義派，並透過積極表忠，爭取美國關愛的眼神。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



賴清德於2026年元旦發表的談話，稱在中國“擴張野心”下必須展現自我防衛決心，並重申推動“國防”特別預算的重要性。潘兆民表示，觀察賴的演說內容，並未受到解放軍環台軍演影響，仍然採取對立、對抗的路線，沒有打算收斂。



他指出，賴清德在談話中呼籲朝野合作，同時卻對在野黨提出嚴厲指責，在兩岸關係方面，也未見有意緩和的契機，反而顯露執政當局意圖透過激化內外對立，來鞏固基本盤並向美方表態的雙重政治盤算，預示著未來台灣的內外處境恐將面臨更為嚴峻的挑戰。



潘兆民提到，賴清德談話強調“面對中國持續升高的‘擴張野心’，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心”，並重申透過“8年1.25兆軍事預算投資”全面建構嚇阻力量。即便台灣才剛經歷解放軍高強度的環台軍演，賴的談話基調並未因此收斂，反而採取了更具攻擊性的姿態。



此外，潘兆民指出，賴清德一方面在談話中宣稱願赴“立法院”進行“國情報告”，訴求“台灣沒有時間內耗”，呼籲朝野團結；但另一方面，卻又在同一場合及後續回應中，強烈抨擊在野黨發動彈劾案是浪費時間、不顧防衛需求。這種一方面喊話和解，一方面又將政治動盪責任全數推給在野黨與中國大陸的邏輯，顯然充滿了矛盾，也讓原本應作為團結契機的元旦談話，淪為新一輪政治攻防的號角。

