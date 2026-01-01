蔣萬安元旦升旗路跑　與市民迎接2026

台北市長蔣萬安參加路跑活動。（照片：台北市政府提供） 中評社台北1月1日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍台北市長蔣萬安1日上午出席台北市政府慶祝2026年元旦升旗暨路跑活動。他致詞時表示，2026年的第一個早晨，很高興和大家相聚在市府廣場，以升旗與路跑迎接嶄新的開始，揮灑汗水邁向新希望，這是展開新年的最佳方式之一。他也向所有市民致上誠摯的謝意，“謝謝大家帶給這座城市滿滿的熱情與溫度”，祝福每一天都開心、快樂、平安、幸福。



蔣萬安說，時常有市民朋友問他“市長會不會很累？”他的回答永遠是“不會！”因為帶領城市前進，就像一場馬拉松，重點不在於起跑衝得多快，而是要穩健前行、持續前進。他強調，會與台北隊攜手，繼續陪伴市民一起向前大步邁進。



蔣萬安指出，2026年將有多項政策陸續上路：捷運“六線齊發”持續推進，信義東延段預計第一季正式通車；“生生喝鮮奶”政策今年更將擴大至國中學生；第二運動中心與特色運動館也將陸續完工啟用；此外，全球AI龍頭輝達（NVIDIA）正式落腳台北，預計今年簽約動工，讓台北成為帶動全球科技發展的強力引擎。



蔣萬安提醒路跑參與者，返回終點後市府廣場周邊設有庇護工廠市集、視障按摩等活動，他也將親自發放鮮奶，邀請大家盡情享受元旦的美好時光。



最後，蔣萬安再度喊話：“在2026年的起點，感謝大家給予這座城市的支持與熱情，祝福每一位市民，新的一年天天平安、天天快樂、天天幸福。”