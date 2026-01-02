席代麟：大陸軍演有既定步驟　不在意台想法

銘傳大學公共事務與行政管理學系專任副教授席代麟。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月4日電（記者 盧誠輝）大陸解放軍東部戰區發動“正義使命－2025”軍演，30日在台灣周邊展開實彈射擊。銘傳大學公共事務與行政管理學系專任副教授席代麟接受中評社訪問表示，解放軍有自己的既定步驟，根本不在意台灣怎麼想，大陸想用軍演明白告訴民進黨政府，沒有做不做得到的問題，只有要不要的問題。



席代麟，政治大學政治學博士，曾任銘傳公共事務學系主任，台北市政府研考會委員，現任銘傳大學公共事務學系專任副教授。



席代麟強調，台灣很多人都認為，大陸每次軍演都是在為民進黨“抗中保台”增添柴火，尤其是過去每次大選前若是軍演，總會讓民進黨坐收漁翁之利，但大陸根本不在意台灣怎麼想，解放軍還是依照自己的既定步驟在走，不會管軍演是否會影響到台灣選舉，因為這些並不是解放軍需要去擔心或關注的事情。



他提到，解放軍這次軍演因為剛好在中國國民黨籍台北市長蔣萬安快閃雙城論壇隔天一早舉行，因此讓綠營看似撿到槍，不斷嘲諷是大陸在打臉蔣，但這根本是無稽之談，兩者完全沒有關聯性，因為解放軍有自己的既定步驟，他相信未來解放軍也不會再有什麼事先預告，就像這次軍演在去年12月29日一早宣布後就馬上展開一樣。



席代麟分析，從這次大陸軍演實彈射擊的落彈地點和距離可以看出，解放軍已有能力可以很精準地把砲彈落在距離台灣24海里的鄰接區，那未來就有能力進一步落彈在12海里內，甚至是台灣本島上。解放軍想藉此告訴民進黨政府，早已具備武力攻台的能力。



席代麟指出，除了實彈射擊以外，解放軍也透過這次軍演在進行封鎖台灣的測試與演練，包括宮古海峽和巴士海峽都被封鎖，但卻又故意在台灣東北海空域留了一個通道，就是在測試美國和日本會有什麼反應，也明白告訴民進黨政府，解放軍不是做不到，只是要不要的問題。



他說，解放軍想用具體行動告訴美國和日本，台灣海峽是中國大陸的內海，他國無權干涉，他相信美日也都知道大陸軍演的企圖心，所以未來若大陸再次軍演，解放軍突然宣布台灣海峽禁止外國船隻進入一周，也不用感到太過意外。



席代麟認為，從解放軍近3年7次對台軍演看來，強度一次比一次強，距離也一次比一次近，未來大陸軍演“後退”的可能性並不高，久而久之台灣民眾就麻木了，就像這次軍演，台股還是大漲，人民生活還是如常，但若哪天解放軍突然再進一步，那將會讓台灣措手不及。