席代麟：賴應檢視過往言論　勿再情緒性發言

銘傳大學公共事務與行政管理學系專任副教授席代麟。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月5日電（記者 盧誠輝）賴清德上任至今1年多來，朝野和兩岸都陷入僵局，不管對內對外都不斷激化衝突與對立。銘傳大學公共事務與行政管理學系專任副教授席代麟接受中評社訪問表示，賴應檢視過往的發言，勿再有情緒性失言出現，否則不管對兩岸或朝野僵局都沒有任何幫助，對自己2028的選情更是不利。



席代麟，政治大學政治學博士，曾任銘傳公共事務學系主任，台北市政府研考會委員，現任銘傳大學公共事務學系專任副教授。



席代麟認為，若以身為領導人的高度來看，賴清德從2024就職至今，已經有多少次失言的狀況發生，甚至有時候會讓人感覺賴的幕僚到底在做什麼？否則怎會讓賴說出那些會讓大多數人感到非常驚訝的言論。賴現在讓人的感覺就是好像受了很多委屈，所以才會經常有情緒性的發言出現。



席代麟強調，賴清德應回頭檢視從2024年上任以來自己曾說過的話，才有機會帶來改變。賴只要在520就職滿兩周年前，願意主動對兩岸和在野黨遞出橄欖枝，並在520發表符合身為台灣領導人該有格局與高度的談話，都還有機會。這不僅有助於綠營2026地方選舉的選情，也能夠順勢讓兩岸局勢和緩、台灣朝野和解，對賴其實一點壞處都沒有。



他提到，2024年520賴清德就職演說時曾提到，希望兩岸能夠“以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮”，但如今看來卻顯得格外諷刺。



席代麟指出，“賴政府”後來的說法是，台灣願意做，大陸卻不願意放，當然這只是“賴政府”單方面的說法。就算真的如此，“賴政府”其實還是可以先從一些單方面可以做的友善行政措施開始，就像大陸過去也曾多次單方面對台釋出許多的惠台措施一樣，但“賴政府”現在卻反其道而行，還把大陸單方面對台的善意都解讀為統戰陰謀。

