中評關注：鄭麗文堅持九二共識　走和解路線

國民黨主席鄭麗文1日在中央黨部的升旗典禮受到黨員的熱烈歡迎。（國民黨提供） 中評社台北1月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文1日在中央黨部的元旦升旗時，受訪提及九二共識就是“兩岸同屬一中”，無庸置疑。此句話點出九二共識的精髓，更一定程度代表了鄭麗文要走兩岸和解路線的決心有多強，和前主席朱立倫較為親美的路線兩相對照下，差異甚大。



而這也代表國民黨內接下來肯定會歷經一波路線調整轉換的陣痛期，鄭麗文能否貫徹意志，落實她的兩岸路線，改變國民黨已被民進黨設定的抗中敘事框架侷限的困境，也讓所謂的黨內建制派、親美派或者是選舉實務派信服，關鍵可能就在2026的縣市長選舉結果了。



鄭麗文是在出席國民黨中央的元旦升旗典禮時，面對媒體詢問民進黨秘書長徐國勇認為，九二共識就是一國兩制，沒有“一中各表”的空間，她直接回應說，九二共識就是“兩岸同屬一中”，無庸置疑。這其實是在當前兩岸高度緊張、台灣內部被綠營長期框架在抗中下，試圖重新拉回一個可對話、可操作的政治基準點。



而這樣的表述，是明確界定一個共同前提，再從現實差異出發，尋求後續處理空間，這正是九二共識的精神，也是馬英九執政八年時期能創兩岸和平榮景的關鍵所在。



相較之下，綠營長期將九二共識與一國兩制直接劃上等號，透過高度簡化、貼標籤的方式，成功在台灣內部形塑“接受九二共識等同放棄主權”的政治印象。這也讓國民黨過去這幾年，等於是將九二共識放在冰箱內，衹有被質疑是否已放棄九二共識時才會拿出來口頭上喊一喊。



而鄭麗文上任後，顯然要打破這樣的模式，這樣的正面回應，正是對這套綠營設定的框架直接挑戰。這樣的思路，就與過去的國民黨很不一樣。



但路線宣示是一回事，能否在黨內形成共識可能是另一道難關。因國民黨內部長期存在不同光譜，甚至有一定人認為談兩岸路線沒選票市場，所以鄭麗文要走這條路，勢必觸動黨內許多人的敏感神經，引發不同程度的反彈與質疑可以預見。



所以鄭麗文這條路線，最終仍將回到選舉的檢驗，也就是2026年縣市長及議員的選舉，能否守住現有4個“直轄市”共14個縣市執政的成績單，就會被拿來檢驗她的兩岸論述是否具有社會說服力的重要指標。若能穩住，甚至拓展中間選民，鄭麗文的路線才有望在藍營轉化為主流；反之，若選舉受挫，相關質疑勢必加劇。所以如何發展，後續就值得持續關注了。