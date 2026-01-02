台北捷運隨機殺人案調查出爐　指向心理因素

台北市警局公布張文犯案前進出車站等監視器影像。(照片：警方提供) 中評社台北1月2日電／捷運台北車站、中山商圈於去年12月19日發生隨機殺人案，震驚社會，警方專案小組近期針對張文金流及交友圈進行全面分析，並派遣員警訪談家人、虎尾科技大學同學、任職前保全公司等處，拼湊其從大學至犯案前生活軌跡後完成調查報告，認定張文長期因自認“成就不如預期”，在自我認知受挫和自我壓力下，開始疏離親友，斷絕對外聯繫成為“孤鳥”，最後“自我毀滅”當成為人生最後盡頭。



專案小組為了分析張文犯案心態與行為，派遣大批員警，前往虎尾科技大學、他服役的單位空軍無線電通訊中隊、退役後工作的保全公司，進行大規模曾與他熟識的同袍與同事進行訪談，發現張文表現均正常，且思路清晰，並未曾受所謂“霸凌”情事。



在服役單位方面，張文報考志願役後不久就想提前離開，為此還多次詢問單位長官如何才能“不受重大處分被汰除”。他選擇自導自演“酒駕”，並刻意通報單位讓自己被汰除，也依規定賠償數萬元，完成提前退役計劃。



在保全公司方面，經調查，他在工作期間表現平平，與同仁互動不多，曾經離職後又回任，最後又辭職，但工作上並未有過疏失，公司還曾一度希望他再回任。



專案小組經過訪查結果，確認張文在就學、服役、工作期間，完全未曾遭受霸凌，反而是他在家中高知識水平，與家人期許下，造成心境轉折，自認“成就不如家人預期”，在信心嚴重打擊受挫和自我壓力下，斷絕與親友關係及聯繫，成為“孤鳥”，因此漸漸對社會產生反面情緒，最後進行全面性的毀滅，並自我了結。