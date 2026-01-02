柯文哲新一年滿血復出　要拜會藍綠黨團

柯文哲。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月2日電（記者 張嘉文）今天是2026年第一個上班日，台灣民眾黨前主席柯文哲大動作和現任主席黃國昌在“立法院”黨團召開記者會，報告2026年黨團工作重點，記者會結束後還會前往中國國民黨“立法院”黨團拜會，一同恭賀國民黨團總召傅崐萁的連任，並討論民眾黨“立委”陳昭姿希望推動的《人工生殖法》修法，力拚讓代理孕母制度脫鉤通過。



除了國民黨團外，柯文哲和黃國昌預計在下午也會前往民進黨團進行拜會，民進黨團總召柯建銘將出面接待。



柯文哲的大動作，也似乎象徵他在2026年力圖復出政壇的決心，要扮演白營的母雞，協助黃國昌衝刺民眾黨的政治能量，為接下來的縣市長和議員選舉打基礎。



這場名為“新年新氣象 眾人作夥拚”的記者會，民眾黨團事前已發出採訪通知，強調在2026年“立法院”第一次院會前，台灣民眾黨主席暨黨團總召黃國昌與創黨主席柯文哲率領全體“立委”，向社會報告2026年黨團工作重點，並接受媒體時事聯訪。



柯文哲今天一大早就抵達民眾黨團，列席包括黃國昌在內的眾白委以及黨團成員的晨會。黃國昌說，他過去都講民眾黨團晨會的最中間位置永遠都留給柯文哲，今天終於迎來實現的一天。