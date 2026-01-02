賴元旦談話嗆在野　洪孟楷反擊加深對立

藍委洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月2日電（記者 俞敦平）針對賴清德元旦談話指稱在野黨明知未達三分之二門檻仍提彈劾是“浪費時間”，中國國民黨籍“立委”洪孟楷2日於“立法院”“國是論壇”反駁，指出“行政院長”卓榮泰明知在野黨席次優勢，卻仍針對法案提出八次覆議並吞下八連敗，若依照賴清德的邏輯，“行政院”的作為才是真正的浪費時間。



洪孟楷表示，過去兩年台灣政府空轉的主因在於執政者心態，呼籲行政部門“依法行政”，確實執行“立法院”三讀通過的法律與預算，而非透過“憲法”法庭手段與“立法院”對抗；他也強調在野黨對於普發現金、加重兒虐刑責等法案均給予支持，並未刻意杯葛。



去年底藍白聯手通過對賴清德的彈劾提案，並排定賴清德至“立院”說明。對此，賴清德於2026年元旦談話中回應，質疑在野黨席次雖過半但未達三分之二門檻，彈劾程序註定無法通過，批評此舉是浪費“立法院”寶貴時間，並呼籲“立法院”應優先審查延宕已久的“中央政府”總預算與防務預算。



洪孟楷於2026年開工首日的“國是論壇”中發言表示，賴清德的元旦談話未展現朝野和解的可能性，反而加深了對立。對於賴清德將在野黨提出的彈劾案定調為“浪費時間”，洪孟楷提出反證，指出民進黨籍前主席蘇貞昌在2013年“立委”席次不到二分之一時，也曾發動過彈劾馬英九。他進一步質疑，“行政院長”卓榮泰明知在野黨在“立法院”擁有超過60席的優勢，覆議案註定失敗，卻仍堅持提出八次覆議並遭遇八連敗。洪孟楷認為，若依照賴清德的邏輯標準，“行政院”明知不可為而為之的舉動，才是真正的浪費時間。

