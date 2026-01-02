台新生兒恐跌破10萬　婦產科醫學會示警

根據台官方統計，2025年1至11月新生兒僅9萬8785人。（中評社 資料照） 中評社台北1月2日電／根據“內政部”統計，2025年1至11月新生兒僅9萬8785人。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，前年預期去年的新生兒人數應該有12萬人，沒想到不只沒有12萬，連10萬可能都不到，這樣的下滑幅度“比原本預期還慘”，少子化已非短期波動，已進入“崩跌”階段。



根據台媒報導，黃建霈表示，過去幾年新生兒數雖持續下滑，但大多是每年減少數千人，今年卻一次驟減約2萬5000人，“一年跌掉兩成”等於是跌了兩個跌停板。2024年底原本預估2025年會有12萬新生兒，但到了去年年中認為應該能勉強守住11萬人，沒想到去年1到11月僅累計9.8萬多名新生兒，意指12月得生出1萬多名寶寶才有可能達到11萬。



黃建霈指出，實際上分析2025年的數據，僅有3月份的出生數破萬，12月的統計雖尚未出爐，但12月要生出一萬名小孩幾乎不可能，因此今年“連10萬保衛戰都岌岌可危”。若未來仍以相同幅度下滑，2026年新生兒數恐只剩8.8萬多人，這還只是“保守估計”，如果2026年跌幅不止兩成，人口結構將快速失衡，台灣能承受幾個跌停板，沒有人知道。

