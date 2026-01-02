史上最擾民　NCC規定SIM卡補發先跑警局

2025年12月30日起，民眾若SIM卡遺失，須先至派出所報案取得遺失證明方能補卡。（照片：中華電信） 中評社台北1月2日電／通訊傳播委員會（NCC）新版《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》於2025年12月30日正式實施，電信三雄同步執行“史上最嚴格”換補SIM卡措施。新規要求民眾若SIM卡遺失，須先至派出所報案取得遺失證明方能補卡；若SIM卡損壞則須出示舊卡，引發外界批評為“擾民、擾警、擾業者”的三擾政策。



根據新規內容，換補卡及換號服務門檻大幅提高。SIM卡損壞換卡須出示舊卡，eSIM從舊機轉移至新機則須出示購買證明；若手機為獲贈取得，亦須提供贈與證明。



以尾牙抽中新手機為例，民眾若要將eSIM卡從舊機移轉至新機，在無法出示購買證明的情況下，須請公司開立贈與證明。若為親友間饋贈，則須請贈送者提供購買證明，證明手機經正常程序取得。



SIM卡遺失的補卡程序更為繁復。過去民眾僅需至電信門市出示雙證件即可補卡，新制實施後須先至派出所報案，取得遺失證明後才能辦理。



除換補SIM卡難度大增，想換個新門號也有限制，不能想換就換，要符合“換回原號”、“無法註冊”或“騷擾”等三條件，並提供證明資料後，方可辦理。換言之，若目前使用的門號不喜歡，比方說有舊情人的生日，不想再看到，或單純想改個黃金門號，過去可以直接付錢換號，現在已難想換就換。