柯文哲拜會國民黨團　藍白互動和諧

柯文哲與國民黨團總召傅崐萁。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月2日電（記者 黃偕華）中國國民黨2日舉行“立法院”黨團總召集人暨首席副書記長選舉，傅崐萁不出意外連任當選，首席副書記長由許宇甄出任。結果出爐後台灣民眾黨前主席柯文哲、主席兼“立法院”黨團總召黃國昌、黨籍“立委”聯袂拜訪國民黨黨團全體委員，恭賀新任總召、首席副書記長當選人。柯文哲出現時現場迎來熱烈的掌聲，全場藍白互動和諧。



傅崐萁表示，雖然柯文哲主席受到非常偏頗的政治司法的追殺，但民眾黨為台灣貢獻服務的腳步沒有停止，在“立法院”跟國民黨密切的合作，在野黨實施強大的監督的力量，讓賴清德獨裁專政的政權能夠得到制衡跟平衡。他提到，過去一年六個月當中完成了許多重大的法案，包含“國會”改革法案、財劃法、普發現金、AI基本法、青年基本法、新住民基本法、詐欺防治法、停砍年金、軍人加薪等。



傅崐萁強調，接著下來就是2028光復台灣，讓台灣重新回到民主自由的懷抱，讓賴清德的“清德宗”能夠退位，他期許今年九合一的選舉，在藍白共同的協調之下，一定能夠獲得最大的勝利。



提到官司，柯文哲說，他一直認為要心存善念、盡力而為，但心存善念很困難“每天被修理、被打、被關在那裡”，他提到妻子陳珮琪，每天恨得牙癢癢。他說他會勸夫人去上班“不然她每天都要在家裡寫臉書”。