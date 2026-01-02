前方吃緊　後方緊吃！藍委要管碧玲負責下台

國民黨黨團召開“前方吃緊！ 後方緊吃！ 海委會主委管碧玲下台！”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月2日電（記者 俞敦平）國民黨“立法院”黨團今天召開記者會，針對中共近期實施環台實彈軍演期間，“海委會主委”管碧玲與“海巡署”高層於12月31日中午聚餐一事提出質疑。藍委洪孟楷與牛煦庭批評此舉是“前方吃緊、後方緊吃”，並引用過去民進黨在野時對官員的檢驗標準，認為管碧玲缺乏危機意識，應負起政治責任辭職下台。



黨團首席副書記長林沛祥指出，當前線海域風險升高、直接威脅漁民與商船安全之際，主管機關首長卻在餐廳“聯絡感情”，顯示政府對防務安全責任的輕忽。



國民黨團今上午召開“前方吃緊！ 後方緊吃！ “海委會主委”管碧玲下台！”記者會，首席副書記長林沛祥、“立委”洪孟楷、牛煦庭出席。



大陸解放軍2025年12月29日發動“正義使命－2025”實彈軍演，演習範圍觸及台灣周邊海域與領海基線，國際社會與周邊國家皆高度關注。然而，有台灣媒體爆料，在軍演持續進行的12月31日上班日中午，負責海域執法的“海委會主委”管碧玲，偕同“海巡署長”張忠龍等高層官員，前往高雄亞洲新灣區五星級飯店參加餐敘。



對此，林沛祥表示，中共此次軍演並非口頭恫嚇，而是真槍實彈劃設禁區，但同一時間看到的畫面卻是“海委會主委”與部屬餐敘、合影留念。他質疑，依據權責，主委應負責海域安全維護與海巡勤務調度，在軍演當下理應坐鎮指揮中心，而非坐在餐桌上傳遞“歲月靜好”的訊號。他認為，這不僅是行程安排不當，更是對防務安全責任的輕率對待，政府一方面強調威脅嚴峻，一方面卻表現出麻木鬆懈，讓民眾無所適從。

