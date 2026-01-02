彈劾浪費時間？蔣萬安嗆大罷免就不浪費時間

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月2日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍台北市長蔣萬安2日出席“市長與里長有約”活動，被問到賴清德元旦演說表示在野發動彈劾是浪費時間。蔣萬安回應，按照這樣的標準，大罷免就不浪費時間嗎？關於是否會與輝達（NVIDIA）的共同創辦人暨執行長黃仁勳碰面簽約，蔣萬安回應，相關行程安排會與輝達持續溝通。



蔣萬安2日出席中山區“市長與里長有約”座談會，與在地里長們交流，聽取里長建議相關地方發展與市政建設。蔣萬安表示，中山區是自己從小生長的地方，也是踏入政壇的起點，每次回到這裡都充滿濃厚的情感，感謝里長們對市政的支持與建言，讓市府團隊能夠積極回應地方需求。



關於是否會和黃仁勳見面簽約，蔣萬安回應，黃仁勳照慣例在農曆年前都會回到台灣與同仁慶祝尾牙。相關的行程安排會和輝達持續連繫、溝通。



蔣萬安表示，很高興在2026年第一個工作日就來到地方與里長見面，透過面對面方式瞭解基層需要與建議。如他一貫強調的市政的推動就是要貼近市民、基層，除了市政擘畫的高度更重要的是確保施政的溫度。希望透過這樣的方式讓地方發展更好，讓台北不斷進步。