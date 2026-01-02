拿阿妹辦跨年救軍購爭議　藍委批類比失當

國民黨團首席副書記長林沛祥。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月2日電（記者 俞敦平）針對台“國防部”近期爆發“小資本博大軍火”爭議，部分媒體引用歌手張惠妹（阿妹）跨年演唱會標案為例，試圖證明資本額不代表執行力。中國國民黨籍“立委”林沛祥、牛煦庭與洪孟楷今日回應指出，將具高度危險性的軍火採購與娛樂展演類比極為失當。國民黨籍“立委”們認為，阿妹是本業演出，而爭議焦點在於裝潢、製鞋業者跨足防務軍火的專業性與安全性問題。牛煦庭更反問，若依此邏輯，“難道裝潢公司也要來辦跨年演唱會嗎？”此外，針對黨產條例修正案遭民眾黨喊卡一事，國民黨團表示目前內部尚未對此進行討論。



“國防部”近期因採購案頻傳爭議備受關注，包括室內裝潢業者“福麥國際”及鞋商“大石國際”等非軍事專業廠商，接連標下億級的烈性炸藥與軍火標案。部分媒體與輿論隨後指出，張惠妹經紀人創立的“野聲音娛樂”資本額僅20萬新台幣，卻拿下台東縣政府3500萬元的跨年標案，且活動大獲好評，以此論證公司資本額大小不應成為質疑履約能力的依據，引發台灣社會對於“專業分工”與“資本額”之間的邏輯論戰。



於黨團記者會後時事回應時被問到部分媒體將藝人演唱會標案與軍購案進行類比，林沛祥首先指出，烈性炸藥涉及致癌與致害物質，對防務與社會安全具有高度風險，將其與演唱會相比完全失當。他強調，問題核心在於軍隊使用烈性炸藥保衛台灣時，承包商竟是兼做馬桶的室內裝潢公司，其資格與能力顯然存疑，對防務安全構成危害。林沛祥認為，此類比是有意混淆視聽，試圖模糊“國防部”審查不嚴的焦點。

