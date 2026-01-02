留一手？柯文哲單獨會柯建銘未拜會綠黨團

民進黨政策會執行長吳思瑤。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月2日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲2日上午前往“立法院”拜會朝野“立委”，將於11點單獨與民進黨團總召柯建銘見面。民進黨政策會執行長吳思瑤受訪時表示，柯文哲原本行程一度是要拜會民進黨團與衛環委員會“立委”，但後來是否臨時改變、不得而知，訊息都從媒體上獲得，當然民進黨團一向樂見朝野對話、民生優先，也期待在野黨能以實際行動支持預算審查。



柯建銘對此僅表示，應該是單獨見面，好。



吳思瑤指出，根據目前瞭解，柯文哲今日原定要拜會衛環委員會委員與民進黨團，但行程仍在滾動安排中，是否只拜會柯建銘個人、未拜會民進黨團？具體並不清楚。她強調，民進黨團一直秉持民生優先立場，樂見朝野對話與跨黨合作。



她說，若在野黨願意回歸民生議題，這當然是好事。不過既然主張民生優先，就應該優先審查總預算與“國防”特別條例，因為沒有“國安”就沒有民生。希望柯文哲能在奔走協調過程中，也督促民眾黨團的“立委”儘速審查預算、支持“國防”，柯文哲若願意，他能發揮非常重要的角色。



媒體問及柯文哲此行，民進黨團是否需向賴清德報告？吳思瑤回應，這屬於“國會”運作，不需與“總統”報備。她表示，朝野若能基於民生議題進行合作，民進黨上下都樂見其成，賴清德昨天在元旦談話中也明確指出，期盼朝野消弭歧見、攜手合作。



對於柯文哲將拜訪柯建銘，吳思瑤回應，兩人是舊識，且都與新竹淵源深厚，若老朋友敘舊、交換意見、加強合作，都是好事。柯文哲若能在奔走民生議案同時，也協助民眾黨團推動預算審查、支持“國防”，這樣的跨黨合作正是民眾期待看到的良性互動。