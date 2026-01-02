感謝會計師團體做公益　許淑華趁機推銷南投

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月2日電（記者 方敬為）台會計師公會全聯會、台灣省會計師公會以及台中市會計師公會，今天共同捐贈白米2.5公噸予南投縣社福機構，中國國民黨籍縣長許淑華代表受贈，感謝會計師公會熱心公益，造福南投縣弱勢族群，她也邀請公會成員今年春節到南投走春，南投縣新景點“九九峰氦氣球樂園”將在南投燈會期間開園，是全台唯一座氦氣球主題樂園，歡迎來訪體驗。



許淑華表示，會計師公會捐贈弱勢白米已有10多年時間，長年關懷社會弱勢，從她之前擔任“立委”時，會計師公會就在為南投關懷弱勢團體，她擔任縣長後，公會也持續展現古道熱腸，非常感謝3大會計師團體熱心公益，她並笑稱，一年一次可能不夠，可以的話半年一次會更好！



這次捐贈2.5公噸白米予南投縣食物銀行濁水溪線、烏溪線兩個服務站，會計師公會希望藉著小小的舉動回饋社會，幫助需要關心的弱勢家庭，將愛傳到社會上每個角落。



許淑華也把握機會宣傳預計今年2月開園的“九九峰氦氣球樂園”，邀請公會成員過年期間來南投走春，尤其草屯的“九九峰氦氣球樂園”更是全台第一座氦氣球主題樂園，與台東的熱氣球不同，南投採用氦氣填充升空，飛行高度可達到150米，今年將配合南投燈會一同開園，歡迎大家踴躍參觀體驗。