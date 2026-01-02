對2028有想法？柯：先做好2026的事

柯文哲（中）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月2日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天復出，和“立法院”黨團一同召開記者會談2026的工作重點。媒體詢問柯文哲，對於捲土重來力拚2028大選是否還有想法？柯回說，還是那句話，2026先過去再講，“我就把2026該做的事做好，再想以後的事”。



民眾黨團今天召開“新年新氣象 眾人作夥拚”記者會，柯文哲在因案被羈押一年後交保，首度出席民眾黨團記者會，另外還有現任主席黃國昌和其他共8位民眾黨“立委”全到齊，報告2026年黨團工作重點。



由於柯文哲上周參加黃國昌的“為新北應援”活動，當天造勢場合中的布條，有一面印上柯文哲照片寫著“台灣我顧”，媒體今天詢問柯文哲，是不是對於2028大選還有想法？另外在2026選舉，是不是會當白營“老母雞”，全台跑透透輔選？



柯文哲說，他作為民眾黨裡面比較重要的一個人物，當然民眾黨在選舉上有需要，義不容辭，明後兩天他會到嘉義去幫忙黨提名的嘉義市長參選人、“立委”張啟楷輔選。



他說，在最困難的時代，推出最好的人才，他也認為張啟楷的學經歴，包括在“立法院”的表現、過去的資歷，是當嘉義市長最好的選擇，毫無懸念。所以就是努力去做自己認為該做的事情，所以有需要他輔選的地方他當然會去，這沒有什麼特別地方。



講到2028，柯文哲說，他還是那句話，2026先過去再講吧，就把2026該做的事做好，再想以後的事。