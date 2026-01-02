勞團百人“立院”前抗議　提勞工政策三訴求

勞團抗議，警方在現場進行維安。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月2日電（記者 黃偕華）“立法院”濟南路門口2日聚集近百名民眾向朝野“立委”與“行政院”喊話，主辦單位提出三個訴求：一是朝野“立院”黨團應立刻修法提高勞退新制雇主提撥比率；二是朝野“立院”黨團應立刻修法，擬定勞工保險最高投保上限調整機制；三是工會團體將規劃於年底九合一選舉前，以各種集體行動展現力量，推動勞工退休制度實質改善。



這場集會遊行活動，是由台灣工人鬥陣總工會、尊嚴勞動修法聯盟所舉辦，工會認為，賴清德及第11任“立法院”就任後，相信全台灣勞工並未感覺到國家前進，而是沒完沒了的朝野惡鬥，讓許多重要的勞工政策都被忽略和扭曲，現在台灣的經濟數字持續成長，但是普遍薪資偏低、工時過高，更讓人非常擔憂的是退休金是否能夠養老。



台灣工人鬥陣總工會理事長何政家認為，勞保投保薪資上限維持45800已將近10年，投保最高級距的勞工已經來到370萬人，佔投保人數比例超過三分之一。在這高物價的時代，政府應承諾勞保不降給付，並調整提高投保薪資上限，否則就是在犧牲勞工的勞保年金請領權益。



依據勞保局統計，截至2024年，187萬領取勞保年金的退休勞工，每人平均給付是19344元，另外勞退新制領取金額約為6400元，表示大部分台灣勞工退休後的退休金，合計僅有約2萬5的水準，明顯不足以支付現在台灣社會的生活成本。



何政家提出訴求，希望朝野“立院”黨團應立刻修法提高勞退新制雇主提撥比率；並要求新制退休金應該先提高到9%，每五年增加3%，最高到15%；此外“行政院”應立刻核定打開勞工保險最高投保薪資上限，即刻核定調高上限到47700，並每三年進行檢討。