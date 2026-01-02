藍白再擋“國防”特別預算　赴陸許可制付委

在野黨團以56票對46票否決民進黨團提案。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月2日電（記者 俞敦平）“立法院”今日處理議事日程，民進黨“立法院”黨團提案建請院會決議譴責中國大陸軍演，並試圖將新台幣1.25兆元“國防”特別預算條例排入議程，但在國民黨與民眾黨團聯手下，相關提案遭否決，這也是“國防”特別預算第六度在院會遭封殺。表決期間，民進黨“立委”於議場中央舉牌並喊話表達訴求。不過，“行政院”版涉及“立委”赴陸須經審查許可的《兩岸條例》修正草案，藍白黨團並未阻擋，該案順利列入報告事項並交付委員會審查。



解放軍於2025年底對台發動針對性圍島軍演，民進黨團今提案要求院會決議譴責北京破壞現狀，並呼籲國際正視威權擴張。此外，“賴政府”提出8年1.25兆元的“強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算條例”，旨在強化防務戰力，然該案此前已四度卡關。民進黨團昨晚即在議場外排隊遞案，試圖將上述兩案及2026年度總預算案排入本次院會議程。



民進黨團提案經記名表決，在野黨團憑藉人數優勢，以56票對46票否決民進黨團提案。在表決進行的一分鐘內，多名民進黨“立委”離開座位集結於議場中央，手持寫有“國安法”案還要擋多久”、“阻擋“國安法”案藍白就是吳三桂”標語，並在現場喊出“譴責中大陸演”、“莫要擋“國防”法案”等口號。最終院會通過國民黨與民眾黨團版本的議程，確認民進黨團提案未獲列入，“國防”特別預算條例第五度無法進入委員會審查。



儘管“國防”預算與譴責案遭阻擋，“行政院”日前提出的《兩岸人民關係條例》修正草案則順利闖關。該草案規範“立法委員”及退離職未滿3年之縣市長等人員，赴中國大陸須經聯審會審查許可；若民選公職人員赴中接觸黨政軍人士，返台後須公開揭露，違者將處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰。今日院會將該案列入報告事項時，國民黨與民眾黨團並未提出異議，全案順利交付委員會審查。