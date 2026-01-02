高雄市長初選　賴瑞隆喊話綠大咖不要介入

綠委賴瑞隆。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月2日電（記者 張穎齊）民進黨高雄市長初選將於12日至17日進行電話民調，黨內4位“立委”賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩、許智傑角逐激烈。中國國民黨方面則已徵召藍委柯志恩出戰。對於初選戰況升溫、各候選人紛以不同策略拉抬氣勢。賴瑞隆2日在“立法院”受訪時表示，賴清德、蕭美琴與民進黨籍高雄市長陳其邁都是公共財，3人過去多次表達支持他。但不會介入初選，盼最後仍以市民支持與政績決勝。



對於邱議瑩近日搬出蕭美琴、陳其邁力挺，林岱樺則在大鳳山造勢的動作。賴瑞隆回應指出，不管是賴清德、蕭美琴或陳其邁，他們都是公共財，他們的高度、能量都不會介入這次初選。



他強調，3人過去確實多次表達支持他的態度，但這次競爭，民進黨高層均希望保持中立，扮演初選後團結的關鍵力量。個別候選人若剪輯過去支持影片或資料使用，都尊重，這是各自策略。



賴瑞隆強調，關鍵仍在市民的選擇與認同，自己過去在市府服務10年，經手過“黃色小鴨展出”、“五月天演唱會經濟”、“高雄遊艇展”等活動，並爭取新台幣6000億元建設經費，這些紮實政績都是民眾支持的基礎。他將於4日舉辦大型造勢活動，一步一步來，相信努力之下能贏得最後勝利。

