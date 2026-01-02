新竹客家傳統建築工藝特展登場　楊文科開箱

新竹縣長楊文科3日出席新竹客家傳統建築工藝特展開幕典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月3日電（記者 盧誠輝）新竹縣文化局3日舉辦“開物見藝 六進匠語—－2026 客家傳統建築工藝特展”，中國國民黨籍新竹縣長楊文科表示，客家傳統建築不只是地方信仰的依歸，更是生活記憶與文化美學的結晶，他邀請全台民眾有機會都能到新竹縣縣史館來欣賞工藝如何成為地方文化的根與脈。



新竹縣文化局3日舉辦“開物見藝 六進匠語—－2026 客家傳統建築工藝特展”，包括國民黨籍新竹縣議員羅仕琦、蔡志環、林禹佑、民進黨籍新竹縣議員楊昌德和無黨籍新竹縣議員鄭美琴等人都到場出席。



楊文科指出，客家傳統建築不只是地方信仰的依歸，更是生活記憶與文化美學的結晶。新竹縣政府文化局成立30週年，長期重視文化資產保存與傳統技藝傳承，期盼透過本次特展，讓更多民眾理解“看一棟傳統建築，不只是看熱鬧，而是看門道”：看懂它如何被打造、如何被保存，也看見工藝如何成為地方文化的根與脈。



新竹縣文化局表示，本次特展以新竹縣峨眉鄉隆聖宮文物為核心，透過包括刨鋸、鑿刻、堆塑、彩繪、疊砌、修復等6大單元，象徵客家傳統建築匠師的六角智慧結晶，勾勒出近2百年來新竹客家建築工藝的演進與風華。特展從即日起到10月31日止，歡迎民眾循著文物與故事認識新竹客家建築的風華，讓珍貴的工藝記憶在當代重新發光。