立院大戰藍白輾壓綠　譴責卓榮泰與吳釗燮

由民眾黨團提出的兩項譴責案，分別針對卓榮泰及吳釗燮提不適任案，獲國民黨支持。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月2日電（記者 黃偕華）“立法院”2日處理譴責“行政院”院長卓榮泰案、“國家安全會議”秘書長吳釗燮不適任案。台灣民眾黨提的譴責與不適任兩案，在藍白聯手的情況下，以55票贊成、48票反對；54票贊成、48票反對的表決結果下，全數通過。



民眾黨黨團提出，依照“憲法”規範，“行政院”需對“立法院”負責，“行政院”院長應親自出席“立法院”院會並備質詢。卓榮泰在未經中國國民黨籍“立法院院長”韓國瑜同意下逕行離開議場，拒絕履行其“憲法”義務，其作為已嚴重破壞權力分立與制衡之民主精神。為維護“立院”尊嚴、捍衛“憲政”體制，對卓榮泰藐視“國會”之行為提出最嚴厲之譴責案。



民眾黨黨團針對吳釗燮心腹機要何仁傑，因洩漏“外交機密”遭起訴並求處重刑一事，認為吳釗燮迄今神隱，更罔顧“國安會”組織法第八條應受“立法院”之監督之規定，一再拒絕列席相關會議，自認太上皇，迴避監督，破壞“憲政”體制，已不適任“國家安全會議”秘書長。要求吳釗燮自行請辭下台，負起應有之政治責任，以符合責任政治之基本原則。



民眾黨提的譴責與不適任兩案，在今日“立法院”會上進行表決，最終在藍白多數下，分別以出席103人、55人贊成、48人反對；出席102人、54人贊成、48人反對，強勢通過。