橋頭科學園區啟用　劉世芳喊高雄賺大錢

“內政部”國土管理署2日舉辦“高雄新市鎮橋頭科學園區啟用典禮”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月2日電（記者 蔣繼平）台灣持續發展半導體高科技產業，民進黨政府2日舉辦橋頭科學園區啟用典禮，並強調中央地方通力合作縮短3年興建時程，執行民進黨籍高雄市長陳其邁“緊緊緊”的口號，“內政部長”劉世芳到場主持更在台上喊“高雄賺大錢”，越來越有選舉氛圍。



“內政部”國土管理署2日舉辦“高雄新市鎮橋頭科學園區啟用典禮”，會場在橋科七路與橋科八路口舉辦，也象徵園區內正式通車。橋科從2017年12月倡議、2018年7月政策定調，2026年1月啟用，中央地方通力合作下縮短3年興建時程。



本次活動“內政部長”劉世芳、“內政部”國土管理署署長吳欣修、南科管理局長鄭秀絨、高雄市副市長李懷仁、民進黨籍高雄市議長康裕成、國民黨籍高雄市議員陸淑美、方信淵，以及進駐廠商、施工廠商、當地里長們受邀出席。



橋科未來將成為車用、工業、醫療、航天及5G AIoT等半導體產業發展重鎮。目前已申請建廠家數共26家（產業創新9家、半導體6家、智慧機械7家、精準健康4家），有7家已進駐同步施工，包括華騰、鈦昇、鴻華、新特、智崴、凱舟、信紘。

