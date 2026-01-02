環台軍演美日冷淡　潘兆民：賴清德誤判形勢

東海大學通識中心教授潘兆民。（中評社 資料照） 中評社台中1月3日電（記者 方敬為）東海大學通識中心教授潘兆民接受中評社訪問表示，台灣民進黨政府最倚賴的兩個友盟美國、日本，對解放軍“正義使命-2025”環台軍眼反應卻相當冷淡，顯示出民進黨的想像與國際現實存在重大落差，台灣片面的一廂情願，誤判形勢，恐怕難以在美國總統特朗普“重商主義”與“戰略收縮”的新外交變局中獲得實質的安全保障。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



針對賴清德於2026年元旦談話中，呼籲在野黨盡速通過新台幣1.25兆元軍事特別預算，並強調防衛預算將直接影響國際盟友對台灣的支持，潘兆民表示，賴清德試圖以高額軍費作為換取國際支持的投名狀，這在本質上是對國際局勢的誤判。



事實上，潘兆民指出，美國對台灣的軍事投資要求，更多是基於商業利益的考量，而非單純的安全承諾。在特朗普的戰略視角下，要求台灣擴大軍購，旨在讓美國軍工產業獲利，同時透過台灣自我武裝來減少美軍在區域安全的責任負擔，這完全符合其戰略收縮的路線。正因如此，面對解放軍此次高強度的環台軍演，特朗普的反應顯得輕描淡寫，甚至直言並不擔心，這背後的底層邏輯在於美方不願因台灣推高的風險而被捲入衝突，更無意為台灣單方面的政治操作背書。



潘兆民認為，當前國際地緣政治的重心，已明顯轉向大國之間的利益折衝，美國官方已證實，特朗普今年預計將與中國國家主席習近平會面至少4次，這顯示維持穩定的中美關係已成為特朗普外交政策的主軸。



他說，在上述架構下，台灣議題勢必遭到邊緣化，若台灣執政當局持續誤以為增加軍備就能贏得盟友支持，無異於緣木求魚。國際社會真正期待的是台海兩岸的對話與和平，而非兵凶戰危的對立，其實周邊國家領導人無不希望兩岸能建立政治互信，透過對話堆疊和平。

