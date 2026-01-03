李其澤：陸掌握台海形勢　台處境如“堰塞湖”

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 資料照） 中評社彰化1月4日電（記者 方敬為）解放軍“正義使命－2025”圍台軍演，首度實彈演訓，落彈區進入台灣本島外海24浬，創新近距離紀錄，彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤接受中評社訪問表示，中國大陸透過高頻率的軍事行動，對台展開“溫水煮青蛙”式的戰略壓縮，在國際社會逐漸對軍演脫敏的情況下，解放軍實質掌握台海區域的主導權，台灣處境猶如隨時可能潰堤的“堰塞湖”。



李其澤，德國柏林洪堡大學（Humboldt University）國際政治學博士，曾任“總統府國家安全會議”研究員、“教育部國際及兩岸教育司”秘書，現任彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授。研究領域包括國際關係、兩岸關係、外交政策、國際政治專題研究、國際政治與現勢、全球治理等。



“正義使命－2025”環台軍演去年12月30日展開實彈演訓，解放軍東部戰區公告在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其公告演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，同時限航台灣周邊7空域。台軍方對外發布訊息指出，解放軍總共發射兩波次多管火箭，一共發射共27枚，波落彈區散布台灣本島24浬周邊，此次飛彈落點是歷來最接近台灣的一次。



對於此次環台軍演，李其澤觀察到，自2022年到2025年間，解放軍已在大大小小約7次的環台演習中，讓國際社會逐漸習慣這種軍事張力。相較於佩洛西訪台時引發的全球震盪，此次演習雖強度極高，卻未在國際間引起大規模爭議，這正是中國大陸意圖達到的效果。



他指出，透過一次次的常態化軍演，中國大陸在外部勢力干涉意願降低的空窗期中，不斷改變台海現狀；尤其此次演習時機明確指向日本首相高市早苗的“台灣有事”言論及美對台軍售創新高，旨在展現實戰能力以警告美日等外部勢力，並打破民進黨政府對外援的期待。



談到此次演習的戰術特點，李其澤說，解放軍展現“開局即開戰”的高效率與前所未有的壓迫感。解放軍以極快的部署速度，當天發布公告即當天落實演訓，顯示其部隊已具備隨時從常態轉入作戰狀態的能力。



此外，他指出，解放軍在劃定的5個操演區中，有4個進入台灣12浬範圍，位於巴士海峽的區域甚至逼近本島9浬；加上首度納入實彈射擊，火箭彈落點精準散布在24浬周邊，證明其擁有“指哪打哪”以及短時間覆蓋全島的火力打擊能力。然而，面對如此嚴峻的軍事現實，台灣軍方缺乏實質反制手段，執政當局則採取輕描淡寫的策略，試圖降低社會恐慌以維護政權穩定，這顯示出面對高強度軍事壓迫時的束手無策。

