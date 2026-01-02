防電視台換照黑箱 《衛廣法》修正案三讀

“立院”2日舉行朝野協商，藍委羅智強提案修正“衛星廣播電視法第20條”。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月2日電（記者 黃偕華）因應2020年《中天新聞台》換照遭通訊傳播委員會（NCC）否決事件。中國國民黨“立院”黨團提出《衛星廣播電視法》第20條修正案，2日於“立法院”會在藍白兩黨聯手下，三讀通過修法，規定主管機關召開衛星廣播電視事業申設、評鑑、換照諮詢會議後，須提供會議紀錄給申請人。



NCC在審議《中天新聞台》換照案時爭議不斷，至今仍在訴訟，且多為NCC敗訴。國民黨“立委”羅智強提案修正“衛星廣播電視法第20條”，申設、評鑑及換照時，應召開諮詢會議，為強化獨立機關施政之透明度與公信力，諮詢會議之委員及會議紀錄自應提供予申請人，以促進衛星廣播電視業者依諮詢會議之意見精進改善。



藍委羅智強日前提案，《衛星廣播電視法》第20條修正後，新增“諮詢委員名單及諮詢會議紀錄，應於會議內30天內提供於申請人，前項所稱之會議紀錄，是指未遮蔽內容之出席委員名單，會議議程，評鑑意見、評分表及決議”的條文內容。



“立院”2日舉行朝野協商，羅智強說，為強化NCC的公信力，把諮詢委員名單及會議記錄提供給申請人，也可以讓社會檢視程序是否公正。NCC過去也不是沒有找個藉口，就把新聞台關了，也不告訴申請人諮詢委員怎麼講，諮詢委員應該為自己的意見負責。



民進黨“立委”林楚茵則說，自己來自於媒體，必須提出業內人士的看法，這個法案所講的申請人非常空洞模糊，申請人不一定要是經營者，也可以是主管，這就涉及營業秘密問題，申請人後續若跳槽，就會讓公司機密外洩。況且評選產生爭議，頻道本來就有機會申訴、交流以及補件。



民眾黨副總召張啟楷則說，要公開就是諮詢委員名單跟會議內容，現在出現的問題是每次諮詢會議，NCC都外洩內容，一般的人拿不到，申請人拿不到，結果NCC洩漏給第三者媒體。



NCC代理主委陳崇樹說，這個諮議會議的性質純粹是諮詢性質，如果公布委員的個別意見及名銜，其實無助於擴大公民參與及廣納多元意見。陳崇樹說，因為諮詢會議是前置會議，希望提案黨團願意同意在相關隱密資料做處理，並把揭露時間延至NCC委員審議完竣後再提供給申請人。



最終協商無共識，全案交院會處理，經過院會表決，藍白聯手55人贊成，民進黨49人反對，因此全案三讀通過。