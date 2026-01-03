中俄接續軍演　李其澤：兩國形成背靠背戰略

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 資料照） 中評社彰化1月5日電（記者 方敬為）俄羅斯今年元旦起在日本北方海域展開實彈軍演，彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤接受中評社訪問表示，該軍演接續在中國大陸“正義使命-2025”環台軍演後，並也同樣是矛頭對準日本，明顯帶有中俄聯手施壓的戰略意涵，當前國際局勢下，中俄兩國在戰略上已形成“背靠背”協力關係。



李其澤，德國柏林洪堡大學（Humboldt University）國際政治學博士，曾任“總統府國家安全會議”研究員、“教育部國際及兩岸教育司”秘書，現任彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授。研究領域包括國際關係、兩岸關係、外交政策、國際政治專題研究、國際政治與現勢、全球治理等。



俄羅斯宣布，2026年元旦至3月1日舉行為期2個月的射擊訓練，地點就位在日本與俄羅斯的爭議領土“北方四島”（俄羅斯稱“南千島群島”）周邊海域。時間點接續在中國解放軍“正義使命-2025”軍演之後，引發聯想。



李其澤分析，俄羅斯的舉措顯然是在俄烏戰爭接近尾聲的情況下，較有餘裕面向亞洲方向的戰略部署，接續在解放軍環台軍演之後，中俄兩國在戰略上已形成“背靠背”相助關係，儘管中俄雙方並未簽署正式的軍事同盟條約，但在面對外部壓力時，彼此在戰略支撐上的需求卻是剛性的。這種緊密的互動模式並非短期現象，而是近2、3年來已然確立的常態，旨在向美日同盟展示中俄協作的戰略威懾力。



李其澤認為，美國自二戰結束以來對日本施加的軍事束縛正在逐步解開。過去在“和平憲法”架構下，日本自衛隊的行動受到嚴格限制，但隨著地緣政治升溫，美國的態度已轉向默許甚至鼓勵日本軍事正常化。這與日本國內意圖修憲、尋求重回軍事大國地位的政治訴求不謀而合。



然而，李其澤指出，日本軍事力量的重新擴張，對俄羅斯而言無疑是嚴峻的地緣威脅，中國也是如此，特別是考慮到二戰期間俄羅斯與中國對日本的歷史遺緒，這層歷史記憶使得俄方對於日本的再武裝化抱持極高度的警惕與敵意。

