中評關注：綠色文革　正瓦解台灣生存韌性

去年大罷免期間綠營動員情況，形同另類綠色文革。(中評社資料照片) 中評社台北1月23日電（記者 俞敦平）每當台海風雲變色，解放軍展開如“正義使命－2025”這類實彈圍台軍演，或是台灣政局陷入朝野攻防的混亂時，執政的民進黨總有一套標準的說詞：將台灣面臨的所有困境，全數歸咎於“惡鄰居的霸凌”以及“在野黨的亂政”。在他們建構的平行時空裡，彷彿只要抓出內部的敵人、團結“抗中”，台灣就能擁有他們口中的“全社會防衛韌性”。然而，這種廉價的政治修辭，只是一層用來遮掩真相的煙霧彈。



台灣目前最大的危機，不是外部的飛彈，也不是內部的議事攻防，而是自己走上了一條錯誤的路——一條正在從根基瓦解台灣生存韌性的“綠色文化大革命”之路。



這場綠色文革的核心本質，在於系統性地拆除支撐一個“國家”正常運轉的三大“基載”（Base Load）：穩定的電力、厚實的文化底蘊、以及健康的社會繁衍結構。執政黨打著“韌性”的旗號，實際上卻是用華而不實的意識形態泡沫，去替換掉那些雖然傳統但堅實的鋼梁。



首先，讓我們撕開“物質韌性”的假象。除了非核的能源政策外，執政黨高喊“抗中保台”與“紅色供應鏈脫鉤”，但在現實利益面前，這些口號顯得極度蒼白與偽善。台灣引以為傲的“無人機國家隊”，屢屢被爆出馬達或關鍵模組疑似使用大疆（DJI）或中國大陸供應鏈的產品；再看看那些在網路上喊打喊殺、高舉“台獨”大旗的親綠網紅，他們一轉身就在搞“淘寶貼牌”賣給死忠粉絲，或者用著大疆的雲台相機直播痛罵中國大陸。這就是綠色文革下的荒謬與寄生：在政治上把對方視為不共戴天的死敵，在生存與獲利上卻把對方當作不可或缺的糧倉。所謂的“抗中”韌性，根本是紙糊的。



然而，比物質依賴更致命的，是“文化基載”的全面崩塌。當世界各國都在回歸“文化實力”與“大眾審美”的硬實力競爭時，台灣卻反其道而行，沉溺在小眾與悲情的軟泡沫中。中國大陸正從“製造強國”華麗轉身為“文化強國”，對台灣形成降維打擊。從稍早大秀Unreal Engine 5技術肌肉的《黑神話：悟空》，到近期備受矚目的開放世界大作《燕雲十六聲》，這些作品輸出的不僅是精美的畫面，更是一種中華文化的輸出與審美話語權的建立。

