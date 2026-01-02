金、馬率團赴陸參加小三通25周年紀念活動

左起，金門縣副縣長李文良、連江縣長王忠銘、縣議會議長張永江率團出席。（連江縣政府提供） 中評社馬祖1月2日電／兩岸小三通2日迎來開通25周年，大陸福建省福州市於福建會堂舉辦“小三通首航25周年紀念活動”，連江縣長王忠銘與連江縣議會議長張永江率團出席，金門縣副縣長李文良亦率領金門縣政府團隊與會。王忠銘說，小三通啟航25年來，超過百萬人次的往返，不僅是一組數字，更是深刻改變馬祖居民生活型態的重要力量。



中國大陸2日在福州市福建會堂舉辦“小三通首航25周年紀念活動”，邀集專家學者、小三通親歷者、台商及台胞代表，共同回顧小三通25年來的歷史發展與實質影響。



小三通自2001年1月2日正式開航，迄今25年，目前航線包括金門—廈門、金門—泉州，以及馬祖南竿福澳—福州琅岐、馬祖北竿白沙—福州黃岐等4條航線。



2001年1月正式簽署的《馬尾馬祖關於加強民間交流與合作的協議》，就是廣為人知的“兩馬協定”，是兩岸隔絕半個世紀後，首度由地方政府層級所簽署的合作協議。不僅開啟馬祖與馬尾在經貿、文化、宗教、體育及環保等多領域的交流合作，更為後續小三通的推動奠定“先行先試”的關鍵基礎，被譽為“兩馬一小步，兩岸一大步”。



王忠銘表示，“兩馬協定”的意義早已超越協議本身，它象徵打破隔絕、重啟往來的勇氣與遠見，透過實質交流，逐步促成政策鬆動，為金馬中轉與小三通鋪設出可行的航道。趁著25周年的重要時刻，特別感謝兩岸當年促成協議的重要推手，正是因為這些前輩在關鍵時刻的擔當與遠見，才能為兩馬交流奠下深厚基礎。

