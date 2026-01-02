柯文哲拜會民進黨團氣氛熱絡　稱跟黨團沒仇

左起柯文哲、民進黨團總召柯建銘笑容滿面，幹事長鍾佳濱不時熱情鼓掌，書記長陳培瑜則表情嚴肅。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月2日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲2日下午與民眾黨籍“立委”陳昭姿拜會民進黨“立法院”黨團，與民進黨團總召柯建銘、黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜等人同桌會談。現場氣氛意外熱絡，雙柯互動親切，柯文哲稱與民進黨團沒仇，柯建銘更暗示柯綠可合作，鍾佳濱講得直接請民眾黨團與民進黨團多走近一點。



拜會前，記者問柯文哲“會覺得今天來民進黨團，是來到凶險之地嗎？”柯文哲說“不會啦，有老柯在，怎會凶險？”



柯文哲為幫陳昭姿推動《人工生殖法》，表現誠懇又低姿態，攙扶柯建銘步入民進黨團辦公室，雙柯彼此肢體互動頻繁又友善。鍾佳濱也親自迎接，邀陳昭姿入座，會場座位一字排開，氣氛既正式又略帶輕鬆。現場與會者有柯文哲、陳昭姿、柯建銘、鍾佳濱、陳培瑜、綠委王正旭、林月琴。



柯建銘致詞表示，很高興看到柯文哲、陳昭姿第一次來民進黨團辦公室拜會，此話一出，鍾佳濱帶頭熱烈鼓掌，但一旁的陳培瑜表情非常嚴肅、不予鼓掌，現場形成一絲微妙對比。



鍾佳濱接著表示，民進黨團對於沒有爭議、具社會共識的法案，如《人工生殖法》修正案，樂見討論，可看看怎麼處理，也希望民眾黨精神領袖柯文哲看到，民眾黨團若和民進黨團走近一點，這些法案會比較順利。



記者進一步追問“所以柯綠可合作嗎？”此時柯文哲與柯建銘相視一笑，雙柯頻繁握手，柯文哲說“我們兩個關係很好啊。”柯建銘更笑回“你還沒看出來嗎？”笑聲四起。



柯文哲離場後，記者再問“所以算是柯綠泯恩仇嗎？”柯文哲再笑說“本來就沒有仇啊，哈哈，本來就沒有仇啊！”