仙拚仙！綠黨團盼別擋預算　柯自嘲欽差要犯

左起柯文哲、民進黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月2日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲2日率民眾黨籍“立委”陳昭姿拜會民進黨“立法院”黨團，為推動《人工生殖法》修法奔走。但民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、書記長陳培瑜突喊出，先請民眾黨團別擋“中央政府”總預算與新台幣1.25兆元“國防”特別預算排審，柯文哲則自嘲是“朝廷欽差要犯”，請綠白黨團去喬喬，該怎做就怎做。



柯文哲2日下午3點率陳昭姿赴民進黨團辦公室，與會者有柯文哲、陳昭姿、柯建銘、民進黨團幹事長鍾佳濱、陳培瑜、綠委王正旭、林月琴。



柯建銘先請柯文哲發言，柯文哲表示，此行是為協助民眾黨“立委”陳昭姿推動《人工生殖法》，他覺得沒有爭議的民生法案就應該先處理，這是陳昭姿此生最大的願望。



柯文哲也表示，自己去坐牢1年，出來忙著官司，言詞辯論上周才結束，現在要趕快把法案推一推。並恭維柯建銘“立法院”沒什麼老柯（柯建銘）解決不了的事。”。



陳昭姿則表示，《人工生殖法》關乎婦女生育健康與病變風險，民進黨過去也做了很多努力，這部法若能通過，對許多婦女將是重大進步。



柯建銘回應時說，很高興看到柯文哲與陳昭姿第一次來拜會民進黨團。他指出，“行政院”版的《人工生殖法》已有初步方向，民進黨團就照院版，並會尊重“立法院”的程序審議。



鍾佳濱也補充說，《人工生殖法》其實沒有太多爭議，民眾黨若願意與民進黨多合作，法案推動會更順利，柯文哲是民眾黨精神領袖，陳昭姿又很沉穩，若雙方能務實討論，有爭議的部分可逐步解決。

