台積電兩奈米量產與布局　帶動南科成長迅猛

高雄新市鎮橋頭科學園區啟用典禮2日舉行。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月3日電（記者 蔣繼平）全球晶圓代工龍頭台積電近日在官網宣布2奈米製程技術如期於2025年第4季開始量產，而台積電高雄楠梓Fab22廠就是2奈米主力生產基地。另外，從2025年上半年營收數字來看，南部科學園區（涵蓋南、高、嘉、屏）不僅成長最快，整體數字也超過竹科、中科。民進黨政府更盼帶動南台灣產業轉型。



根據“國科會”去年9月24日公布科學園區2025年上半年營收新台幣2.74兆元，成長26.74%，創造史上最佳成績，其中竹科0.82兆元，較2024年上半年成長11.47%；中科0.54兆元，成長8.14%；南科1.38兆元，成長48.78%。



若細看台灣科學園區六大產業（積體電路、光電、電腦及周邊、通訊、精密機械、生物技術）2025年上半年營業額，其中，積體電路產業營業額成長34.33%是最高的。



從2025年上半年資料，就可以發現全台科學園區的營收，南科不僅成長最快，且已經超過竹科、中科。且南科範圍涵蓋南台灣多個縣市，並持續在擴展與整合，打造南台灣的科技產業聚落。



南科現有主要園區包含主要核心台南園區（台南市新市、善化、安定區）、高雄園區（高雄市路竹、岡山、永安區）；新開發與擴展的園區則有橋頭園區（高雄市橋頭、燕巢區）、台南園區三期（台南園區擴建）、楠梓園區（高雄市楠梓區）、嘉義園區（嘉義縣太保市）、屏東園區（屏東高鐵特定區）。



科學園區新開發與擴展也與台積電布局設廠相關，台積電在台灣的產線遍及新竹、台中、台南、高雄及嘉義，並以先進製程和先進封裝為核心，高雄楠梓Fab22廠就是2奈米主力生產基地，並規劃P1到P5共5個廠，目前P1廠今年第四季正式進入量產階段。



高雄市政府1日也發布新聞稿指出，台積電高雄楠梓Fab22廠量產後，初期可帶來至少1500個就業機會及逾新台幣1500億元年產值，建廠期間更創造超過2萬個營建工作機會及7千個直接高科技職缺，對南部產業與就業動能具顯著助益。