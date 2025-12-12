中評鏡頭：新竹客家傳統建築工藝有匠人精神

新竹縣客家傳統建築工藝特展主題以峨眉鄉隆聖宮文物為核心。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月5日電（記者 盧誠輝）新竹縣縣史館目前正舉辦新竹縣客家傳統建築工藝特展，展覽以新竹縣峨眉鄉隆聖宮文物為核心，透過包括刨鋸、鑿刻、堆塑、彩繪、疊砌、修復等6大單元，象徵客家傳統建築匠師的六角智慧結晶，勾勒出近2百年來新竹客家建築工藝的演進與風華，相當有看頭。



新竹縣文化局表示，本次展覽共有三大亮點，一是重現新竹縣峨眉鄉隆聖宮1997年重建前的棟架、彩繪、石雕、木雕等文物。此外，還特別展出大木匠師鍾娘德後人捐贈的 188件珍貴建築手稿數位化成果，以及彩繪大師李登勝、許財勝兄弟，鑿花技術保存者蔡楊吉的多件精彩作品。



新竹縣文化局指出，蔡楊吉與許財勝藝師更捐贈出為本次展覽仿作的“和平有象”木雕、“八仙聚會”彩繪。展覽期間從即日起到10月31日止，每月都規劃有講座、手作、走讀、現場修復、繪本說故事等不同的教育推廣活動，讓民眾深入了解在地文化資產，也讓傳統工藝精神擴散、扎根。



新竹縣客家傳統建築工藝特展策展人劉敏耀長期投入文化資產修復實務，藉由展覽呈現脈絡完整的新竹地區營造匠師系譜，特別規劃“人間國寶傅明光司阜紀念專區”，向新竹縣第一位人間國寶致敬，希望帶領民眾認識匠人堅持及精益求精的時代精神。