黃紹天：兵凶戰危　台一定要避免發出第一擊

桃園市陸軍官校校友會理事長、退役上校黃紹天。（中評社 資料照） 中評社高雄1月3日電（記者 蔣繼平）大陸解放軍12月29日突啟動“正義使命2025”對台軍演，引起全台很多討論。桃園市陸軍官校校友會理事長、退役上校黃紹天向中評社表示，台灣內部對軍演總是兩極化看法，他認為還是戒慎恐懼，情監偵與防護系統也要加強，且第一線的軍人壓力最大，一定要避免發出第一擊挑起戰爭。



黃紹天，陸軍官校54期，曾任中國國民黨黃國園黨部副主委，現為桃園市政府市政顧問、桃園市陸軍官校校友會理事長。



黃紹天表示，第一，大陸軍演有其目的，除了測試戰備、應變程度，很直接就是針對日本，用此方式看看日本反應如何，加上北方也有俄羅斯1日實施軍演，對第一島鏈區、太平洋西岸形成夾擊之勢，是向美國、日本秀肌肉。



黃紹天表示，第二，大陸軍力不斷更新提升，實踐是檢驗的必要真理，必須透過演習來測試官兵應急，接收指令後能否從平常戰備提升到投射作戰，及需要多少時間。要瞭解台海本來就是最關鍵的區域，實現統一也是大陸永遠不會放棄的目標。



黃紹天表示，這幾天看到討論美國有運送物資到台灣等等，這都是其次，在戰爭尚未成為事實之前，不管雙方再怎麼劍拔弩張，一切都是依實力原則，因沒有人希望戰爭發生，所以恫嚇、秀肌肉是必然方式。



黃紹天表示，台灣內部看起來老神在在，但有兩派觀點論戰，有人說台海兵兇戰危，有人說股市還在漲，如果不夠安全，海外怎會持續投資台灣。等於是呈現兩極化看法。

