再發臉書！陳佩琪回應柯文哲頭痛說法

陳佩琪說，法界也像醫界一樣，奉行學長、姐制度嗎？（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北1月2日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲今日前往“立法院”拜會各黨團透露，家中最討厭民進黨的是陳佩琪，更稱會勸她去工作，“不然她每天在家寫臉書，我很頭痛”。對此，陳佩琪隨即在臉書發文表示，頭痛是吧？叫她不要寫，她偏要寫，而且寫更多更長。



陳佩琪說，年初柯文哲被保釋後，又被檢察官抗告，最後又被關回去了，理由呢？地院說是要尊重“審級制度”，專業職場不是都要憑自己的專業來獨立判斷嗎？律師直說，尊重“審級制度”，就是高院說要押。法界也像醫界一樣，奉行學長、姐制度嗎？



陳佩琪說，她不能明白的是，為什麼法官朱家毅會在一批證據和所有當時被傳來證人的證詞下做出了“目前尚無證據證明柯先生有介入京華城”、“要判定說這個人有介入， 需有更多的證據佐證”，他不是說柯文哲沒罪，是說要認定這人有罪，需更多的證據來證明，法律人嚴謹的思維，覺得合理極了，但法官呂政燁就判柯文哲“羈押且要禁見”呢，同批證據有著南轅北側的判斷，這種結果，難道法界不會有疑問嗎？



以下為陳佩琪臉書全文：



頭痛是吧？叫我不要寫， 我偏要寫， 而且寫更多更長…



當了35年的醫生，過去覺得人生和法院是八竿子搭不上邊的，醫療爭議我是從沒被告到要上法院的程度，不過歷經了去年的司法迫害，從裡頭學到了很多，想法也有很大的改變…



去年二月底第一次去法庭旁聽，是攙扶著年邁的婆婆去法庭乞討，乞求人家讓我和先生解除禁見，為的是公公的告別式，這是我人生第一次上法庭，第一次看到法庭內的真實景象…



法官坐在最上面，檢察官和被告坐在下面兩側、互相對望…



“希望能解除家屬禁見兩周”



“只能一周”



法庭內講個半天，檢察官不准就是不准，最後法官也都按他們的意思來裁定。

