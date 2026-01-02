中評關注：柯文哲挑新年復出　替白營添底氣

民眾黨創黨主席柯文哲2日拜會國民黨團，現場氣氛融洽。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月3日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨創黨主席柯文哲選在2026年第一天上班日，回歸民眾黨“立法院”黨團晨會行列，並一同召開記者會，隨後更扮演說客，前往藍綠黨團拜會希望推進白營法案，等於是大動作宣示自己復出政壇。



柯文哲挑在這時機點復出，十足有希望替白營在2026選舉上添底氣的意味在，因為接下來將是在野的藍白陣營談整合的關鍵時機，譬如在新北市、宜蘭縣、嘉義市的縣市長選舉，白營都有自提人選希望出線，這中間如何和中國國民黨協調，整合出一組人選，機制怎麼談就很重要。



柯文哲在去年9月交保後，沉潛了一段時間，在經12月底其官司的最終辯論程序結束，也等於是解放了柯的束縛，剩下的衹有等待今年3月的一審宣判，再加上這段時間高虹安助理費案和馬英九的三中案等，都在二審先後獲判無罪，也讓柯對自己的官司判決，假使一審不利，上訴二審後，更有樂觀的空間。



所以柯文哲挑在此時復出，一方面有望重新在政壇大展身手，另一方面也可藉他的高人氣，替民眾黨帶來更多底氣。



而除了拜會國民黨團外，柯文哲也前往民進黨團交流，並強調“心存善念，盡力而為”，直言自己與民進黨團“沒有仇”。甚至盛讚民進黨團總召柯建銘是“老大”，肯定柯建銘在“立法院”的影響力。



從戰略角度來看，柯文哲刻意展現與綠營並非全面對立，實際上正是在營造“立院”仍存在綠白合作空間的印象。當白營被塑造成具備跨陣營溝通能力，甚至可在特定議題上與綠營互動時，藍營在後續藍白整合談判中，勢必會感受到壓力，這就創造出白營的談判空間。



換言之，柯文哲一邊示範“綠白可談”，一邊又維持與藍營的合作互動，本質上是在替白營提前鋪設談判籌碼。這種操作，不僅有助於民眾黨在地方選舉整合時爭取更多空間，也能避免白營被外界做文章變成藍營的小弟。



目前尚不知在“立法院”內的綠白合作會不會發生，但顯然柯文哲與現任主席黃國昌是“分進合擊”的結構，黃負責黨務與“立院”攻防接下來還要極力爭取新北市長的選舉，柯則以創黨主席與政治資歷加上遭司法追殺後不尋求極端報復等方式，補強白營的政治高度。對白營支持者而言，柯的回歸也有助於凝聚信心，有了底氣，就能避免白營在整合過程中被邊緣化了。