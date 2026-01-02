中評關注：柯與老柯高來高去　搞綠白合？

左起白委陳昭姿、民眾黨前主席柯文哲、民進黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月3日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲2日現身“立法院”，主動拜會民進黨“立法院”黨團。表面上，這趟行程是為了協助白委陳昭姿推動《人工生殖法》修法，但從會場互動、時間點與背景觀察，柯此舉被視為在當前“憲政”僵局下，對綠營釋出善意的政治動作，這也讓外界關注，柯文哲真的已經拋掉過去恩怨，要啟動綠白合。



這場拜會先是柯文哲與民進黨團總召柯建銘(老柯)2人單獨密會，隨後安排在民進黨黨團辦公室，由柯建銘、幹事長鍾佳濱、副幹事長陳培瑜以及綠委王正旭、林月琴等人接待。柯文哲一進場便顯得態度謙和，笑稱“老柯是老大、沒什麼搞不定”，並主動表示希望民進黨團協助推進《人工生殖法》，沒爭議的民生法案應該先處理。



但當話題轉向“中央政府”總預算與“國防”特別預算卡關議題時，現場氣氛略顯尷尬。柯文哲微笑自嘲“我沒官職，我是朝廷欽差要犯”，又補一句“該怎麼做就怎麼做，大家坐下來談”，語帶保留，也被解讀為在避免直接介入政黨之間的權責爭議。



民進黨團整體氣氛不失和緩，由鍾佳濱帶頭鼓掌、熱情歡迎；柯建銘則以老練姿態回應“喬也要你柯文哲同意啊”，暗示對話空間仍在。然而，民進黨內部反應不盡一致，陳培瑜在談到預算問題時，全程表情嚴肅，幾乎未再笑；而常列席的綠委吳思瑤、沈伯洋這次也未現身，顯示黨團內部對柯文哲的到訪，仍有不同態度。



柯建銘與鍾佳濱在會中扮演“白臉”，釋放合作訊號；但部分綠委的沉默，也代表黨內對“柯綠接近”仍存警戒心。畢竟藍白正因彈劾案強化合作，柯文哲此時拜會綠營，難免引發揣測。

