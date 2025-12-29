中評鏡頭：高雄殤滾水紀念碑　悼念先人抗日

“殤滾水紀念碑”位於高雄市燕巢區，左右各有一隻石獅。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月3日電（記者 蔣繼平）日據時期日軍曾在台灣各地留下屠殺歷史。高雄市燕巢區的“滾水觀水宮”與“殤滾水紀念碑”，就是“滾水清庄事件”的發生地，128位村民活活遭日軍燒死。直到近代透過田調發現才建立紀念碑公園，悼念先人的無故犧牲並發揚鄉土精神。



“滾水觀水宮”位於高雄市燕巢區滾水路段，奉祀謝府元帥，是當地的一座王爺廟。此外，廟的北側還有一座“殤滾水紀念碑”小公園，皆訴說著一段抗日的歷史，這裡就是“滾水清庄事件”的發生地。



據當地耆老口述，1898年12月25日，日軍到燕巢滾水庄藉戶口調查名義以捉拿抗日份子，將庄民集結於當時觀水宮前的廣場用酷刑逼問抗日份子下落。逼問未果，將庄內超過16歲的男性活活放火燒死，罹難者共計128位，因火焚難辨識就地合葬，後來長久荒蕪。



發生滾水清庄事件後，該廟也因信徒遭日人殺害，致廟宇荒廢。直到1959年庄民倡議重建，1960年竣工，又於1988年整修，並在2005年第二度重建。



後來，經過燕巢援剿人文協會在田調時發現滾水清庄事件，便積極推動整修立碑建園，於1999年建立殤滾水紀念碑公園，藉此悼念先人的無故犧牲並發揚鄉土精神。



燕巢區，明鄭時期舊稱“援剿”，日據時期改為日語同音的“燕巢”。2024年底戶數約1.1萬戶，人口約2.9萬人。著名景點有阿公店水庫、月世界、烏山頂泥火山自然保留區、雞冠山等。農特產為芭樂、棗子。橋頭科學園區也為於此。