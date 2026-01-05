張榮恭：新年展望兩岸關係及國共交往

張榮恭。(中評社 資料照) 中評社台北1月5日電(記者 張嘉文) 中國國民黨副主席張榮恭指出，剛剛過去的2025年，台海局勢呈現的是“台灣愈獨，大陸愈武”。如果賴清德執意繼續在“台獨”道路上狂奔，那麼2026年的台海局勢必更令人擔憂。國民黨將堅守“反對‘台獨′以避戰，九二共識以謀和”的一貫立場，為台灣民眾提供選擇和平的機會。



張榮恭接受中評社採訪，就兩岸關係提出看法。他說，鄭麗文主席上任兩個月來，展現了積極的兩岸政策，包括願意訪問大陸。這其實是中國國民黨應有的本色，畢竟連戰先生實現國共兩黨正式和解已達20年零8個月。如果國民黨忌憚民進黨的抹紅誣衊，以致連建立已超過20年的國共兩黨溝通平台都未能有效運用，何以向台灣民眾證明有達成兩岸和平的能力？和平是民眾安居樂業的根本，任何政黨都有責任全力以赴。



中評社問：如何看待日前大陸“正義使命-2025”軍事演習？



張榮恭說，蔡英文八年任內的最後一年零十個月。大陸發動了兩次圍台軍演，賴清德上任僅一年零七個月，大陸就發動了四次圍台軍演。如果以蔡英文在“台獨”道路上匍匐前進來形容，那麼賴清德就是跑步前進，所以大陸加強用軍事手段來反制，形成“台灣愈獨、大陸愈武”的惡性循環，完全不利於台灣的安全。當失去安全時，怎麼可能讓本地和外來的投資者有信心？這又將使台灣經濟遭受打擊。



他說，四次圍台軍演都是針對賴清德的“台獨”言行。“聯合利劍-2024 A”是在賴的就職演說後三天；“聯合利劍-2024 B”是在賴的雙十講話後四天；“海峽雷霆-2025 A”是在賴宣布大陸為“境外敵對勢力”後的十九天；“正義使命-2025”是在賴於2025年11月26日鼓吹近乎宣布“台獨”的所謂“民主台灣是主權獨立國家”的“國安”記者會後的一個月零三天。



這次不以接續性的“海峽雷霆B”為代號，改稱“正義使命”，並且指明是針對“台獨”與外力，應與2025年9月為中國抗戰勝利80週年、10月為台灣光復80週年之後的兩岸情勢有關。依序一為11月7日日本首相高市早苗宣稱台灣有事即日本存亡危機，被大陸視為企圖破壞戰後國際秩序及干涉中國內政；二為賴清德於“國安”記者會再度顯現強烈“台獨”立場，並且更加敵視大陸；三為特朗普於12月17日宣布史上最大規模的總額達111億餘美元的對台軍售。可見12月29至31日的圍台軍演，是針對“台獨”與外力的年終清算。

