賴清德不急朝野和解　正操作柯文哲與陳水扁

賴清德在元旦談話嗆在野黨對他提彈劾是浪費時間。（府方提供） 中評社台北1月3日電（記者 黃筱筠）從賴清德元旦談話，已可窺見今年將又是朝野對抗的僵局。面對朝野僵局難解，賴有另外的兩項操作對黨內與對外進行制衡。一是，讓台灣民眾黨前主席柯文哲繼續厚植政治實力；另一個是，藉由陳水扁的力量時而提及蔡英文論文事件，制衡黨內派系。因此，賴一點都不急著要化解朝野僵局，反而讓朝野對抗趨緊，更有利民進黨選舉。



賴清德今年元旦談話，再批在野黨違法通過許多三讀法案，甚至直言在野黨要彈劾他是浪費時間，讓在野黨也反問那綠營主導罷免“立委”不也是浪費時間。今年開局，賴對在野黨就沒有好臉色看。



賴也提及，去年，已宣布啟動反滲透17項“國安”策略，加速推動“國安”十法修法，並透過8年1.25兆新台幣“國防”特別預算投資，全面提升戰力，壯大“國防”產業，強化“國家安全”與社會安定，今年要一一來執行。今年顯然又是“抗中”為主軸的一年。



賴清德身為少數政府卻不急著化解朝野僵局，反而是越來越走向對抗的方向。



根據目前的操作可看到，第一，柯文哲去年在歷經羈押一整年之後，終於以新台幣7千萬元交保，柯2日又以人工生殖法拜會中國國民黨與民進黨“立法院”黨團。綠營不斷耳語、操作柯文哲與現任民眾黨主席黃國昌是兩個太陽，這當然有意操作分化民眾黨，試圖讓民眾黨能形成兩股勢力，若能爭取幾位民眾黨“立委”支持民進黨法案，就能打破藍白合的“國會”現狀。



尤其，民進黨當然希望柯文哲在這一年可全台到處去走動，累積政治勢力，最好重演2024年大選三足鼎立的狀況，這樣有利賴清德連任，賴又何必積極化解朝野對立關係。只要能讓柯政治力量持續壯大，就能讓民眾黨跟國民黨有談判條件。

