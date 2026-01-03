中評鏡頭：台北行天宮主祀關公　跨年送春聯

行天宮正殿的于右任所書“行天宮”遺墨。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北1月3日電（記者 莊亦軒）台北市中山區的行天宮，奉祀關聖帝君(關公)，所以被尊為武聖。每到跨年就會舉行福贈春聯的活動，活動首日即有超過2500人前來領取賜福春聯，需排隊長達兩小時才能排到。



行天宮在1967年建立，位於松江路、民權東路路口，廟貌樸素莊嚴，正殿有于右任所書“行天宮”遺墨。殿前有一尊天公爐，兩旁的提耳是飛騰的龍形，四端是向天空伸展的龍頭，造型獨特。走進前殿，有很多信徒在神明前俯首跪拜，非常虔誠。走過天井，來到正殿，可以看到神明桌上衹有鮮花、清茶，沒有其他供品。因為行天宮戒除殺生，禁止供奉牲禮；還特地勸止燒金紙、演戲酬神、叩謝金牌等行為，此外，行天宮自2014年起實施“不燒香、不設供桌”政策，同時廟堂前也沒設功德箱，不要信徒添香油錢，首創傳統宗教界素心作風。



行天宮廟方表示，今年總共發放17萬9000份春聯，每天從早上8點30分到傍晚5點開放民眾領取，預估大約兩週會發放完畢。



行天宮主祀關聖帝君外，也供奉呂洞賓、張單、王善、岳飛等神明，合稱為“五恩主”。而行天宮的興建，是為了弘揚關聖帝君的忠義精神，並提供民眾一個祈福、修身的場所。



許多民眾前往行天宮除了可以向供奉的五恩主祈福外，還會特別去有三十餘年歷史的行天宮命理地下街。命理地下街就位於行天宮前的民權東路、松江路人行地下道，早年拜行天宮香客川流不息之賜，許多民眾到廟內求籤，也會順道至命理街找老師指點迷津。

